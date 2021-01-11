Украина

Донецкий Шахтер предложил Дентиньо продлить контракт. Ковалевский Колос курьезно переподписал контракт с защитником – клуб выгнал игрока месяц назад.

Мирча Луческу рассказал о продолжающихся финансовых проблемах столичного Динамо. Легенда Шахтера Васин умер на 72-м году жизни.

Европа

В Кубке Англии Ман Сити разгромил Бирмингем, Лидс опозорился против представителя Лиги 2, а Тоттенхэм не заметил любителей. В чемпионате Италии Интер совершил камбэк против Ромы, но Фонсека вырвал ничью и отдалил "нерадзурри" от Скудетто. В свою очередь Ювентус в большинстве одолел Сассуоло и вернулся в топ-4.

В рамках Примеры Валенсия дожала Вальядолид, Леванте благодаря камбэку вырвал победу у Эйбара. Зато Аякс и ПСВ выдали, пожалуй, лучший матч 2021-го – соперник сборной Украины придумал шедевральный ассист.

Другие топ-события

Андрей Ярмоленко рискует получить конкурента за 30 млн фунтов, которого ранее связывали с Ливерпулем и Манчестер Юнайтед. Тем временем Ливерпуль отдаст защитника в аренду несмотря на кадровую катастрофу в защите.

Испанская Севилья продолжила сотрудничество с Хуленом Лопетеги. Марионетка Переса: Реал провел ужасный поединок, но Зидан нашел крайнего – разбор полетов Мадрида.