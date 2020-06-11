Главные новости футбола 10 июня: Зозуля неудачно вернулся из карантина, турецкие интриги Ярмоленко и Реброва

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 10 июня.

Наши за границей

Роман Зозуля неудачно вышел из карантина. Украинец вернул испанский футбол поражением принципиальному сопернику. Решающий шедевр во встрече создал "инвалид" из Таврии. Альбасете рискует вылететь из Сегунды – команда над зоной вылета лишь благодаря лучшей разнице голов. "Зозуля был и остается е**ным нацистом": фанаты Райо Вальекано снова набросились на украинца.

Представитель Андрея Ярмоленко прокомментировал информацию о переходе лидера сборной Украины в турецкий гранд. Между тем Сергей Ребров якобы согласен стать главным тренером Фенербахче – пресса утверждает, что специалист согласился на ряд неудобств. Нынешний клуб Реброва чудом упустил победу в Венгрии – гола Игоря Харатина не хватило Ференцварошу.

Руслан Малиновский сыграл в контрольном матче Аталанты – украинец начал атаку, которая завершилась роскошным голом. Артем Довбик помог своей команде пробиться в финал Кубка Дании.

Украина

Виктор Цыганков вернулся в общую группу Динамо – лидер киевлян готов сыграть против Зари. Виталий Миколенко и еще 7 игроков удивляют, адские условия, 3 пополнения из лазарета перед поединком за второе место.

Заря может прекратить существование – СМИ рапортуют о серьезных проблемах луганского клуба. Игорь Суркис жестко раскритиковал УАФ и готов оплатить тесты для всей Первой лиги. Полиция закрыла дело в отношении расистского скандала с Тайсоном.

Европа

Бавария переиграла Айнтрахт и вышла в финал Кубка Германии – классные Перишич и Мюллер, кровь Киммиха, очень разные таймы. Манчестер Юнайтед отменил спарринг за несколько минут до старта – у обидчика сборной Украины внезапно обнаружили коронавирус.

УЕФА подготовил план экстренного завершения Лиги чемпионов – плей-офф на двух стадионах с финалом 23 августа. Гданьск рискует потерять право проведения финала Лиги Европы – известен новый фаворит.

Челси планирует массовую чистку на лето – известно, кто входит в группу риска. Дело Манчестер Сити: CAS провел слушания о дисквалификации Зинченко и Ко из Лиги чемпионов. МЛС проведет супертурнир в формате чемпионата мира – роскошный способ оживить футбол. АПЛ провела последнюю волну тестирования на коронавирус.