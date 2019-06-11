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Главные новости футбола 10 июня: сборная Украины одолела Люксембург, Шахтер нашел кандидата на замену Фонсеке

07:00 289 Читати українською
Главные новости футбола 10 июня: сборная Украины одолела Люксембург, Шахтер нашел кандидата на замену Фонсеке
Сборная Украины одолела Люксембург / Фото Роман Породько

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 10 июня.

Украина – Люксембург

Подопечные Шевченко обыграли Люксембург и завоевали важные 3 очка в рамках отбора к Евро-2020.

Вашему вниманию видео голов и лучших мгновений матча с участием "желто-синих".

Один из юных лидеров национальной команды Украины шокировал сеть признанием об отношениях с известной спортивной ведущей.

Европа

Реал готовит очередное усиления на следующий сезон. Тренер сборной Франции признался, что его подопечный пополнит лагерь мадридцев.

Скандал случился перед матчем Исландия – Турция. Гости пообещали отомстить «обидчикам» в Стамбуле.

Барселона не теряет надежды подписать молодого капитана Аякса.

Украина

Лидер Динамо может потерять шанс перебраться в лагерь испанского гранда, трансферу может помешать еще один игрок сборной Украины.

Шахтер нашел кандидата на должность главного тренера в европейском чемпионате.

Игрок Динамо избежал тяжелой травмы и готовится помочь сборной Украины в полуфинале ЧМ-2019 против Италии.

Бонус: Футбол 24 подготовил для Вастрадиционную рубрику с фото футбольных знаменитостей за прошедшую неделю.

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Украина – Люксембург: послематчевая пресс-конференция Андрея Шевченко
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