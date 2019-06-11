Главные новости футбола 10 июня: сборная Украины одолела Люксембург, Шахтер нашел кандидата на замену Фонсеке

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 10 июня.
Украина – Люксембург
Подопечные Шевченко обыграли Люксембург и завоевали важные 3 очка в рамках отбора к Евро-2020.
Вашему вниманию видео голов и лучших мгновений матча с участием "желто-синих".
Один из юных лидеров национальной команды Украины шокировал сеть признанием об отношениях с известной спортивной ведущей.
Европа
Реал готовит очередное усиления на следующий сезон. Тренер сборной Франции признался, что его подопечный пополнит лагерь мадридцев.
Скандал случился перед матчем Исландия – Турция. Гости пообещали отомстить «обидчикам» в Стамбуле.
Барселона не теряет надежды подписать молодого капитана Аякса.
Украина
Лидер Динамо может потерять шанс перебраться в лагерь испанского гранда, трансферу может помешать еще один игрок сборной Украины.
Шахтер нашел кандидата на должность главного тренера в европейском чемпионате.
Игрок Динамо избежал тяжелой травмы и готовится помочь сборной Украины в полуфинале ЧМ-2019 против Италии.
Бонус: Футбол 24 подготовил для Вастрадиционную рубрику с фото футбольных знаменитостей за прошедшую неделю.