Украина

Андрей Пятов официально завершил карьеру игрока – известна дата прощального матча знаменитого украинского вратаря. Легенда "горняков" теперь работает в тренерском штабе клуба.

Виталий Миколенко не полетел с Эвертоном на сборы. Клуб планирует подписать конкурента украинцу, который получил травму.

Ярмоленко не стоит брать пример, аномалия Реброва – 7 игроков сборной, которые после Европы возвращались доигрывать в Украину.

Шевченко в сборной Боснии – появилась реакция на инсайд о переговорах с украинцем.

Динамо официально продлило контракт с Караваевым. Речь шла о существенном сокращении зарплаты, но опытный футболист остался в Киеве.

Легенда сборной, воин ВСУ и тренер в Германии: украинские финалисты Евро-2006 – как сложились их судьбы.

Йовичевич против Роналду, а мог бы против Шахтера: призрак Хацкевича может стоить тренеру успешной карьеры.

Трансферы

СК Днепр-1 официально подписал двух известных новичков. Первым стал Василий Кравец, который ранее поиграл за Карпаты, выступал в чемпионате Испании, а до недавнего времени защищал цвета Ворсклы. Вторым стал полузащитник Александрии Максим Третьяков, за которого выложили 400 тысяч евро.

Мадридский Реал оставит у себя защитника Шахтера – "горняки" заработают хоть какие-то деньги на аренде футболиста.

Мудрик – разочарование, Холанд – бриллиант: оценка топ-трансферов в прошлом сезоне.

Мир

Кубок КОНКАКАФ: США победили Канаду в серии пенальти, Ямайка минимально обыграла Гватемалу. Определились полуфиналисты турнира с участием игрока Динамо.

Паулу Бенту после проваленных переговоров с Польшей возглавил сборную из Ближнего Востока.