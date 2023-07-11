Главные новости футбола 10 июля: Пятов завершил карьеру игрока, Шевченко не возглавит Боснию, подписания грандов УПЛ
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за понедельник, 10 июля.
Украина
Андрей Пятов официально завершил карьеру игрока – известна дата прощального матча знаменитого украинского вратаря. Легенда "горняков" теперь работает в тренерском штабе клуба.
Виталий Миколенко не полетел с Эвертоном на сборы. Клуб планирует подписать конкурента украинцу, который получил травму.
Ярмоленко не стоит брать пример, аномалия Реброва – 7 игроков сборной, которые после Европы возвращались доигрывать в Украину.
Шевченко в сборной Боснии – появилась реакция на инсайд о переговорах с украинцем.
Динамо официально продлило контракт с Караваевым. Речь шла о существенном сокращении зарплаты, но опытный футболист остался в Киеве.
Легенда сборной, воин ВСУ и тренер в Германии: украинские финалисты Евро-2006 – как сложились их судьбы.
Йовичевич против Роналду, а мог бы против Шахтера: призрак Хацкевича может стоить тренеру успешной карьеры.
Трансферы
СК Днепр-1 официально подписал двух известных новичков. Первым стал Василий Кравец, который ранее поиграл за Карпаты, выступал в чемпионате Испании, а до недавнего времени защищал цвета Ворсклы. Вторым стал полузащитник Александрии Максим Третьяков, за которого выложили 400 тысяч евро.
Мадридский Реал оставит у себя защитника Шахтера – "горняки" заработают хоть какие-то деньги на аренде футболиста.
Мудрик – разочарование, Холанд – бриллиант: оценка топ-трансферов в прошлом сезоне.
Мир
Кубок КОНКАКАФ: США победили Канаду в серии пенальти, Ямайка минимально обыграла Гватемалу. Определились полуфиналисты турнира с участием игрока Динамо.
Паулу Бенту после проваленных переговоров с Польшей возглавил сборную из Ближнего Востока.