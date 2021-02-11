Наши за границей

Ярмоленко накануне получил травму – наставник Андрея сообщил детали повреждения. Украинца критикуют за матч против Манчестер Юнайтед и боятся худшего – вылет из Кубка Англии не стал трагедией.

Виктор Коваленко впервые попал в заявку Аталанты, но вместе с Русланом Малиновским просидел весь матч в запасе. Аталанта переиграла Наполи и вышла в финал Кубка Италии – наши легионеры в шаге от первого трофея в Бергамо.

Петряк победным голом вывел Фехервар в следующий раунд Кубка Венгрии – дальше встреча с Сергеем Ребровым. Чигринский и Данченко помогли АЕКу приблизиться к полуфиналу Кубка Греции.

Украина

Олимпик официально объявил о подписании Яя Туре. Колос сообщил о переходе украинца с опытом выступлений в чемпионате Италии. Мариуполь отказался от Вакулы после пьяной ДТП – клуб не знает о местонахождении футболиста.

Динамо и Легия договорились о переходе Шабанова – польские СМИ подтвердили трансфер украинца. Лидера Ворсклы стремятся переманить клубы из четырех стран Европы – он может уйти бесплатно. Агент Тайсона прокомментировал информацию об интересе к игроку Шахтера из России.

Мир

Севилья уверенно победила Барселону в первом полуфинале Кубка Испании. Манчестер Сити прошел в Кубке Англии Суонси: 4 игроков основы достаточно для вечных рекордов и 1/4 Кубка – позитив для Зинченко, травмы незаменимых.

Юрген Клопп потерял маму – наставник Ливерпуля даже не смог присутствовать на похоронах. Бывшая девушка Жерома Боатенга умерла через неделю после скандального разрыва с игроком Баварии. Умер легендарный защитник Реала, который дважды выигрывал Кубок чемпионов с Пушкашем и Ди Стефано.