Главные новости футбола 10 февраля: Реал разбил Жирону в дуэли лидеров, Байер унизил Баварию и мчится к титулу
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за субботу, 10 февраля.
Украина
Дебютант сборной Украины прокомментировал слухи о возможной смене гражданства: "Летом планирую подавать документы".
Украинского голкипера Реала хотели Ювентус и Боруссия Д. Итальянцы удваивали сумму трансфера и предлагали лучшие условия.
Украинский футболист перешел на сторону оккупантов – воспитанник Металлиста будет играть в "чемпионате Крыма". Известный комментатор сбежал за границу и высмеял Украину – "каминг-аут" о больших мучениях и невыносимой коррупции.
Довбик, Мудрик, Забарный: Минмолодежьспорта обновило перечень спортсменов, которые просрочили сроки пребывания за границей.
Топ-матчи дня
Реал растоптал Жирону, укрепив лидерство в Ла Лиге – провал Довбика и Цыганкова, спокойствие Лунина, шоу Вини и Беллингема.
Байер деклассировал Баварию в "чемпионском" матче. Кейн исчез, Мюнхен забыл "правило Ахметова" и поплатился.
Эрлинг Холанд дублем прибил Эвертон – Миколенко эффектно унизил звезду Ман Сити, но стал одним из худших. Ярмолюк отдал предголевой пас, Забарный снова привез гол, Ливерпуль вернул лидерство в АПЛ.
Интер в огненном матче в огненном матче с "Ромой" – "волки" потеряли шанс ворваться в зону Лиги чемпионов.
ПСЖ без Мбаппе обыграл Лилль перед 1/8 финала ЛЧ – подопечный Фонсеки оформил нелепый автогол.
Другие главные события
Катар во второй раз подряд выиграл Кубок Азии, обыграв Иорданию – лучший бомбардир турнира оформил хет-трик с пенальти.
Микель Артета планирует трансферную революцию в Арсенале – усиление проблемных позиций, три игрока на выход.
Чемпионы Европы, победители ЛЧ и легенды АПЛ сыграли на турнире в Москве – известен список звездных предателей.