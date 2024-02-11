Украина

Дебютант сборной Украины прокомментировал слухи о возможной смене гражданства: "Летом планирую подавать документы".

Украинского голкипера Реала хотели Ювентус и Боруссия Д. Итальянцы удваивали сумму трансфера и предлагали лучшие условия.

Украинский футболист перешел на сторону оккупантов – воспитанник Металлиста будет играть в "чемпионате Крыма". Известный комментатор сбежал за границу и высмеял Украину – "каминг-аут" о больших мучениях и невыносимой коррупции.

Довбик, Мудрик, Забарный: Минмолодежьспорта обновило перечень спортсменов, которые просрочили сроки пребывания за границей.

Топ-матчи дня

Реал растоптал Жирону, укрепив лидерство в Ла Лиге – провал Довбика и Цыганкова, спокойствие Лунина, шоу Вини и Беллингема.

Байер деклассировал Баварию в "чемпионском" матче. Кейн исчез, Мюнхен забыл "правило Ахметова" и поплатился.

Эрлинг Холанд дублем прибил Эвертон – Миколенко эффектно унизил звезду Ман Сити, но стал одним из худших. Ярмолюк отдал предголевой пас, Забарный снова привез гол, Ливерпуль вернул лидерство в АПЛ.

Интер в огненном матче в огненном матче с "Ромой" – "волки" потеряли шанс ворваться в зону Лиги чемпионов.

ПСЖ без Мбаппе обыграл Лилль перед 1/8 финала ЛЧ – подопечный Фонсеки оформил нелепый автогол.

Другие главные события

Катар во второй раз подряд выиграл Кубок Азии, обыграв Иорданию – лучший бомбардир турнира оформил хет-трик с пенальти.

Микель Артета планирует трансферную революцию в Арсенале – усиление проблемных позиций, три игрока на выход.

Чемпионы Европы, победители ЛЧ и легенды АПЛ сыграли на турнире в Москве – известен список звездных предателей.