Главные новости футбола 10 февраля: Лунин собрал положительные отзывы и призы, громкие трансферы в УПЛ

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 10 февраля.

Украина

Львовские Карпаты арендовали Матара Дийе из Олимпика. Также "львы" усилились экс-голкипером Шахтера Каниболоцким.

Между тем Олимпик подписал двух украинцев с опытом выступлений за рубежом. Зато матч донетчан в 19-м туре перенесут из-за поединка Динамо против Ворсклы.

Новичок Динамо Бенито отличился роскошным голом в дебютном матче за молодежку "бело-синих".

Украинцы за рубежом

Голкипер Овьедо Андрей Лунин получил феноменальные оценки испанских СМИ и попал в символическую сборную тура в Сегунде по версии Marca.

Форвард Альбасете Роман Зозуля пропустит матч с главной сенсацией Испании. А экс-вратарь Динамо Артур Рудько признан лучшим игроком матча чемпионата Кипра.

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