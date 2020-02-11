Главные новости футбола 10 февраля: Лунин собрал положительные отзывы и призы, громкие трансферы в УПЛ

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 10 февраля.
Украина
Львовские Карпаты арендовали Матара Дийе из Олимпика. Также "львы" усилились экс-голкипером Шахтера Каниболоцким.
Между тем Олимпик подписал двух украинцев с опытом выступлений за рубежом. Зато матч донетчан в 19-м туре перенесут из-за поединка Динамо против Ворсклы.
Новичок Динамо Бенито отличился роскошным голом в дебютном матче за молодежку "бело-синих".
Украинцы за рубежом
Голкипер Овьедо Андрей Лунин получил феноменальные оценки испанских СМИ и попал в символическую сборную тура в Сегунде по версии Marca.
Форвард Альбасете Роман Зозуля пропустит матч с главной сенсацией Испании. А экс-вратарь Динамо Артур Рудько признан лучшим игроком матча чемпионата Кипра.
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