Украина

Украина опустилась на 2 позиции в рейтинге ФИФА, не сыграв ни одного матча в 2022 году.

Динамо завершило турецкий сбор, разгромив Широки Бриег. Гармаш забил роскошный гол, а еще был неожиданный лучший бомбардир. Киевляне вернулись в Киев. Динамо оказалось в топ-5 лучших оборон в европейских чемпионатах.

Кортеж Ярославского попал в смертельное ДТП под Харьковом. Президент Металлиста резко отреагировал на эту информацию. Компания Ярославского подтвердила причастность к ДТП.

Трансферы

Евгений Коноплянка получил новый вариант с продолжением карьеры в Европе. Украинец вылетел на переговоры, но в случае неудачи имеет запасной вариант. СК Днепр-1 близок к подписанию хавбека из Лиги 1. Дуглас Коста официально стал игроком Лос-Анджелес Гелакси.

Европа

Аталанта в большинстве проиграла Фиорентине и драматично вылетела из Кубка Италии – Малиновский остался в тени Бога. Ливерпуль одолел Лестер: Жота оформил дубль, Диас дебютировал в АПЛ, Салах вернулся. Ювентус в красивом матче сформировал полуфинальные пары Кубка Италии.

Роберт Левандовски стал лучшим сразу в 4-х номинациях от IFFHS – поляк побил рекорды Месси и Роналду. Бундеслига обдумывает революционный формат турнира – Боруссия Д и Бавария не против. Неймар тренируется в общей группе ПСЖ перед Реалом, но есть нюанс.