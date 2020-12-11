Лига Европы

Заря завершила выступления в Лиге Европы поражением от Браги: команды из разных турниров, достоинство на грани разгрома и заслуженное итоговое место луганчан. Виктор Скрипник нашел позитив в неудаче и похвалил своих подопечных. Форвард команды назвал причины фиаско.

В плей-офф турнира выступят другие украинские команды. Динамо и Шахтер узнали всех потенциальных соперников в 1/16 финала Лиги Европы. Дончане во время жеребьевки будут сеяными, поэтому получат более легкого оппонента, а киевляне в статусе несеяных рискуют встретиться с европейским грандом.

В других матчах Лиги Европы Арсенал устроил перестрелку с шедевром Елнени, Рома проиграла, Янг Бойз скандально пробился в плей-офф. Украинцы сыграли с разной успешностью. ЛАСК совершил камбэк после ошибки Евгения Чеберко, шестое подряд фиаско Романа Яремчука, которого новый тренер даже не поставил в стартовый состав.

Реакция на Интер – Шахтер

Шахтер накануне выстоял ничью с Интером. "С одной стороны – мужчины, с другой – унылое г**но": наш теннисист не понимает радости Шахтера, россияне пишут о позоре. Асимметричный шедевр Каштру и три составляющих успеха в Милане – как "горняки" отказались от билета в 1/8 ЛЧ.

Анатолий Трубин стал лучшим игроком матча и попал в номинацию на футболиста недели в Лиге чемпионов. Луиш Каштру озвучил смелые планы Шахтера в Лиге Европы.

"Супер-Трубин отправил Интер в пропасть": катастрофа в ЛЧ оставила Конте единственный шанс и три жертвы на продажу. Интер не будет выходить на трансферный рынок зимой – наказание для тренера за провал с Шахтером.

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Умер чемпион мира в составе сборной Италии Паоло Росси. Украина сохранила место в топ-25 сильнейших рейтинга ФИФА. Динамо минимально опережает Шахтер по набранным очкам в таблице коэффициентов УЕФА.

Манчестер Юнайтед определился с судьбой Сульшера после вылета из Лиги чемпионов. Зидан покинет Реал, несмотря на выход в плей-офф Лиги чемпионов – СМИ раскрыл сенсационные планы француза и Переса.