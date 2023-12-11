Наши за границей

Цыганков и Довбbк создали эффектный гол в ворота Барселоны, а Жирона устроила побоище гранду и вернулась на вершину Примеры. Лунин добавил головной боли Анчелотти – украинец воспользовался шансом в воротах Реала.

Фантастический Миколенко, начав голевую атаку, выиграл дерби у Мудрика, а Эвертон одолел Челси. Чеберко помог Коламбус Крю завоевать Кубок МЛС.

Украина

Черноморец нанес Колосу первое поражение за 3 месяца и прервал серию провалов. Рух не удержал победу над Ворсклой, но обошел Динамо в УПЛ – Степанюк забил и получил красную.

Динамо поставило Минаю ультиматум по скандальному матчу. Шахтер нашел способ компенсировать потери от войны и произвола ФИФА – "горняки" выходят на рынок Саудовской Аравии.

Мир

Манчестер Сити одержал волевую победу над Лутоном, прервав безвыигрышную серию. Гвардиола объяснил таинственное исчезновение Холанда из состава. Тоттенхэм разгромил Ньюкасл, остановив 5-матчевую безвыигрышную серию.

Байер расписал боевую ничью со Штутгартом и закрепился на вершине Бундеслиги. Реал договорился с ПСЖ о переходе Мбаппе – инсайд о неожиданной щедрости Мадрида и уникальный бонус.