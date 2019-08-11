Главные новости футбола 10 августа: Шахтер победил Динамо в Киеве, Зинченко феерично начал с Манчестер Сити новый сезон

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 10 августа.

Украина

Динамо перед собственными болельщиками уступило Шахтеру в третьем туре УПЛ. Вашему вниманию видеообзор поединка. По традиции в Классическом не обошлось без стычки.

Александр Хацкевич попытался найти объяснение очередного фиаско "бело-синих".

Ворскла в голевой перестрелке сумела вырвать победу над Львовом. Видео голов можно посмотреть на Футбол 24.

Александрия оказалась сильнее Олимпика. Украшением поединка стал фантастический гол Безбородько.

Европа

Манчестер Сити уничтожил Вест Хэм в первом туре нового сезона АПЛ. Александр Зинченко провел мощный поединок, а Ярмоленко не попал в заявку лондонцев. Также состоялись и другие матчи стартового тура чемпионата Англии.

Новый сезон стартовал во Франции и уже есть первые неожиданности.

Реал все еще пытается приобрести Неймара. Мадридцы заманивают бразильца космической зарплатой.

Украинцы за рубежом

Голкипер Реала и сборной Украины Андрей Лунин может стать игроком итальянского гранда.

Александр Зинченко мог стать участником красивой результативной комбинации Манчестер Сити в матче с Вест Хэмом, но у арбитра поединка были другие мысли.

Экс-форвард сборной Украины Артем Милевский снова забил за Динамо Брест и принес своей команде очередные три очка.