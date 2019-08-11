Главные новости футбола 10 августа: Шахтер победил Динамо в Киеве, Зинченко феерично начал с Манчестер Сити новый сезон

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 10 августа.
Украина
Динамо перед собственными болельщиками уступило Шахтеру в третьем туре УПЛ. Вашему вниманию видеообзор поединка. По традиции в Классическом не обошлось без стычки.
Александр Хацкевич попытался найти объяснение очередного фиаско "бело-синих".
Ворскла в голевой перестрелке сумела вырвать победу над Львовом. Видео голов можно посмотреть на Футбол 24.
Александрия оказалась сильнее Олимпика. Украшением поединка стал фантастический гол Безбородько.
Европа
Манчестер Сити уничтожил Вест Хэм в первом туре нового сезона АПЛ. Александр Зинченко провел мощный поединок, а Ярмоленко не попал в заявку лондонцев. Также состоялись и другие матчи стартового тура чемпионата Англии.
Новый сезон стартовал во Франции и уже есть первые неожиданности.
Реал все еще пытается приобрести Неймара. Мадридцы заманивают бразильца космической зарплатой.
Украинцы за рубежом
Голкипер Реала и сборной Украины Андрей Лунин может стать игроком итальянского гранда.
Александр Зинченко мог стать участником красивой результативной комбинации Манчестер Сити в матче с Вест Хэмом, но у арбитра поединка были другие мысли.
Экс-форвард сборной Украины Артем Милевский снова забил за Динамо Брест и принес своей команде очередные три очка.