Главные новости футбола 10 августа: Динамо купило украинского форварда, Манчестер Юнайтед победил в матче-открытии АПЛ

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 10 августа.

Супряга стал игроком Динамо

Нападающий юношеской сборной Украины и СК Днепр-1 Владислав Супряга перешел в Динамо. Контракт с 18-летним форвардом подписан на 5 лет. По информации СМИ киевляне заплатили за Супрягу 6 миллионов евро.

Супряга рассказал, что мечтал играть за Динамо. Он ставит своей целью завоевать место в стартовом составе команды и завоевывать с ней трофеи. Президент Динамо Игорь Суркис также прокомментировал этот трансфер.

"Футбол 24" рассказывает, кто такой Владислав Супряга, и почему Динамо его подписало за баснословные деньги. Презентация новичка состоится 13 августа.

Манчестер Юнайтед победил в матче-открытии АПЛ

Вчера стартовал новый сезон чемпионата Англии. В матче-открытии Манчестер Юнайтед переиграл Лестер благодаря голам Поля Погба и Люка Шоу. Смотрите видео голов и обзор матча. Француз вышел на поле с капитанской повязкой и забил первый гол АПЛ-2018/19.

Для экс-звезды Шахтера Фреда этот поединок стал дебютом за Манчестер Юнайтед в официальных матчах. Бразилец провел посредственную игру и получил худшую оценку в составе победителей.

Другие топ-события

Модрич определился со своим будущим в Реале. Хорват согласовал с мадридцами новый контракт, по которому будет получать столько же, как и Серхио Рамос. Таким образом, Лука отказался от предложения Интера и продолжит карьеру в Мадриде.

Олимпик в первом матче 4 тура УПЛ расписал ничью со Львовом. Спасительным для дончан стал невероятный гол Евгения Пасича из-за пределов штрафной.

Марсель в первом матче сезона Лиги 1 разгромил Тулузу. Герой встречи Димитри Пайе забил дебютный гол нового чемпионата после использования VAR.

Евгений Коноплянка вернулся к тренировкам по индивидуальной программе, а Андрей Ярмоленко получил комплименты от Мануэля Пеллегрини.