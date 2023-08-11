Еврокубки

Динамо стартовало в Лиге конференций с поражения от Ариса. Оборона киевлян снова показала клоунаду, а Бущан сейвами сохранил надежды на камбэк. СК Днепр-1 получил разгрома от Славии – без Довбика шансы на групповой этап Лиги Европы упали почти до нуля.

Роман Яремчук забил за Брюгге впервые за 10 месяцев, положив красивый гол в Лиге конференций. Роман Безус продолжает феерить в еврокубках – украинец курьезным голом принес победу Омонии.

Голкиперы сборной Украины

Трубин покинул Шахтер и уехал в Европу. Бенфика объявила финансовые условия трансфера – "горняки" получат не только 10 миллионов евро, но и 40% от последующей перепродажи вратаря. В контракте Анатолия прописали безумную клаусулу.

Лунин получил большой шанс у Реале – Куртуа вылетел на большую часть сезона. Андрей услышал немедленный вердикт из Испании. Испанский журналист объяснил, почему Мадрид не поставит на украинца.

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