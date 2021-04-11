Украина

В субботу были сыграны 3 матча 21-го тура УПЛ. Шахтер без проблем разобрался с Мариуполем благодаря очередному дублю Мораеса и продолжает преследовать Динамо. Перед поединком СМИ сообщили, что Тайсон больше не сыграет за Шахтер и покинет клуб, однако Луиш Каштру не подтвердил эту информацию. Правда, и не опроверг.

Десна разгромила Александрию, забив два гола после ударов пяткой. Команда Александра Рябоконя поднялась на 3 место чемпионата, но сыграла на 2 матча больше, чем Заря.

В центральном поединке дня Динамо переиграло СК Днепр-1. Гол-красавец забил Виталий Миколенко, еще один мяч записал в свой актив Сидорчук. Кроме гола, капитан киевлян получил желтую карточку и не сыграет с Шахтером из-за дисквалификации. Также под угрозой участие в поединке Ильи Забарного, которому сломали нос. Именно за тот момент Артем Довбик был удален с поля.

Топ-матчи дня

Реал победил Барселону в Эль Класико второй раз в сезоне и возглавил турнирную таблицу Примеры. Барса отстает на один пункт.

Манчестер Сити сенсационно проиграл Лидсу. Александр Зинченко отыграл весь поединок и стал одним из лучших в матче. В других поединках АПЛ Челси и Ливерпуль одержали победы.

Бавария неожиданно потеряла очки, но первой в Европе квалифицировалась в ЛЧ на следующий сезон.

Милан удержал непростую победу, однако потерял Златана Ибрагимовича. Швед был удален за неспортивное поведение.

Наши за рубежом

Роман Безус оформил дубль в чемпионате Бельгии. Один из ассистов в активе Романа Яремчука. Иван Петряк тоже забил 2 гола в Венгрии. Сергей Ребров не стал чемпионом досрочно – не спас даже ассист украинца.

Борис Тащи отдал голевой пас в Южной Корее.