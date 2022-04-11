Украина

Артем Довбик, по слухам, присоединится к Динамо до конца сезона. Динамо не сможет провести благотворительные матчи с Барселоной или Реалом из-за УЕФА. Цитаишвили отдал ассист в дебютном матче в Польше, протянув мяч из центра поля в стиле Месси.

Матчи

Ливерпуль дважды спасся от поражения с Манчестером Сити в чемпионском матче АПЛ. Топ-класс конкурента Зинченко, парадоксы золотого боя, анонс финала ЛЧ и другие выводы читайте в отчете.

Наполи и Милан потеряли очки в борьбе за скудетто. Неаполитанцы проиграли Фиорентине, а "россонери" во второй раз подряд расписали нулевую ничью. Аталанта проиграла Сассуоло, а Руслан Малиновский шикарным ассистом с собственной половины сверкнул на фоне партнеров.

Барселона в компенсированное время вырвала тяжелую победу над Леванте – ""лягушки пробили три пенальти в битве с пятью голами. Брентфорд супердуэтом лишает Вест Хэм мечты об ЛЧ – Ярмоленко вынужденно потерял статус талисмана в матче АПЛ.

Роналду

Роналду обвинили в избиении 14-летнего мальчика с аутизмом, чей телефон он разбил – полиция начала расследование. Миколенко и Ко официально задекларировали худший сезон Криштиану за 12 лет. Виталий, кстати, попал в дрим-тим Fantasy АПЛ после феерического матча с Манчестер Юнайтед.