Состоялись первые четвертьфиналы Лиги Европы и конференций. "Футбол 24" представляет дайджест топ-новостей за 10 апреля.

Украина

Довбик официально признан лучшим игроком месяца в Серии А. Босс лиги засыпал украинца комплиментами.

Зубкова и Сикана откровенно оценили турецкие СМИ. Один украинец блестит и возвращает к жизни, другого списал новый тренер.

Забарный может стать одноклубником Мудрика. Челси давно следит за украинцем.

Шахтер хочет подписать защитника Динамо. Он должен заменить игрока сборной Украины.

Реал провел тренировку после громкого фиаско против Арсенала – в клубе раскрыли состояние Лунина.

Умер легендарный Александр Косевич.

Аль-Шабаб снова не позволил Бущану посмотреть за своей сухой победой.

Мир

Лион благодаря фейлам Онана спас ничью с МЮ, Тоттенхэм не дожал Айнтрахт, Рейнджерс удержал ничью с Атлетиком.

Челси разнес Легию в матче Лиги конференций – дебютный гол замены Мудрика, провал Палмера и Нкунку, дубли Санчо с Мадуэке.

Лацио потерпел сенсационное поражение в Норвегии. Буде-Глимт, остановивший Олимпиакос Яремчука, благодаря дублю Салтнеса сделал заявку на полуфинал ЛЕ.

Лига конференций: Фиорентина, Бетис и Рапид сделали заявку на полуфинал – австрийцы отомстили шведам за "теплый прием".

Месси в одиночку выбил команду украинца из Кубка КОНКАКАФ – Лео оформил дубль в ворота чемпиона мира.

"Мои мышцы были мертвыми": создал уникальный финт, пережил предательство от Реала и подвел Милан – маэстро Фернандо Редондо.

УЕФА жестко наказал арбитров матча Атлетико – Реал: они не засчитали скандальный пенальти Альвареса.

Умер тренер, который трижды приводил Реал к чемпионству.