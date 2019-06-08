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Главные новости Футбол 7 июня: Украина унизила Сербию, сборная U-20 вышла в полуфинал ЧМ-2019, Азар перешел в Реал

07:00 90 Читати українською
Главные новости Футбол 7 июня: Украина унизила Сербию, сборная U-20 вышла в полуфинал ЧМ-2019, Азар перешел в Реал
Украина деклассировала Сербию / Фото УЕФА

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 7 июня.

Сборные Украины

Национальная команда Украины не заметила Сербию в львовском матче в рамках отбора к Евро-2020. Видео красивых голов от "банды" Шевченко Вашему вниманию.

Младшее поколение главной команды, сборная U-20 победила Колумбию и пробилась в полуфинал чемпионата мира-2019. Можете убедиться в потенциале молодежи "желто-синих", просмотрев видеообзор победного поединка.

К сожалению, победа Украины U-20 стоила дорого, один из лидеров команды получил очень тяжелую травму.

Европа

Реал официально объявил о самом ожидаемом трансфере этого лета.

Экс-игрок Шахтера заменил травмированного Неймара в заявке сборной Бразилии на Копа Америка.

Легендарныйитальянский вратарь может оказаться в Барселоне, такого никто не ожидал.

Украина

Тренер Шахтера уже одной ногой в итальянском гранде, известны финансовые подробности. А донецкий клуб рассматривает известного испанского специалиста на замену действующему наставнику.

Президент Динамо поделился мыслями относительно будущих трансферов киевского клуба.

Молодой талант "бело-синих", который сейчас является одним из лидеров Украины U-20 заинтересовал европейский гранд.

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Зинченко – о матче с Сербией: Почувствовали, что контролируем игру
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