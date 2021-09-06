Главные новости Футбол 5 сентября: сборная Италии установила новый рекорд мира, скандал в матче Аргентины и Бразилии
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за воскресенье, 5 сентября.
Сборная Украины
Найпровальніший старт збірної України за 25 років: коли було гірше і чим усе закінчувалося?
Україна – Франція: Маліновський та Зінченко втрачають статус – новий вожак збірної, Петраков перед серйозним вибором
Истязание "Ле Блё" на радость трибунам Олимпийского. Французские СМИ – о маленькой команде и жемчужине сборной Украины
"Свисти, Славко!": Украина на пороге сумасшедшего достижения – проблемы Зинченко и печальный вердикт для Шевы
Тотальная ротация в сборной Украины после Франции – Петраков отпустил Малиновского и лидеров Динамо и Шахтера. Позже расположение команды покинул еще и Виталий Миколенко.
УАФ обнародовала свою версию, почему не удалось продлить контракт Андрея Шевченко.
ЧМ-2022, отбор
Сборная Англии под конец матча сломила сопротивление Андорры и довела матч до разгрома. Польша поиздевалась из Сан-Марино, забив сопернику 7 мячей.
Германия отобрала лидерство у Армении, унизив соперника с теннисным счетом 6:0. Испания забила Грузии четыре безответных мяча, а Бельгия разгромила Чехию в сотом матче Лукаку.
Гарет Бейл хет-триком организовал удивительную победу Уэльса над Беларусью, матч состоялся в России.
Другие топ-новости
Полиция и чиновники сорвали матч Аргентины и Бразилии. Четырех партнеров Месси хотели арестовать прямо на футбольном поле.
Динамо не отпустит Владислава Кулача в другой клуб – форварду сделали операцию.
Трансфер Неймара обошелся ПСЖ в полмиллиарда евро – шокирующие цифры самого дорогого перехода в истории