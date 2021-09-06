Сборная Украины

Найпровальніший старт збірної України за 25 років: коли було гірше і чим усе закінчувалося?

Україна – Франція: Маліновський та Зінченко втрачають статус – новий вожак збірної, Петраков перед серйозним вибором

Истязание "Ле Блё" на радость трибунам Олимпийского. Французские СМИ – о маленькой команде и жемчужине сборной Украины

"Свисти, Славко!": Украина на пороге сумасшедшего достижения – проблемы Зинченко и печальный вердикт для Шевы

Тотальная ротация в сборной Украины после Франции – Петраков отпустил Малиновского и лидеров Динамо и Шахтера. Позже расположение команды покинул еще и Виталий Миколенко.

УАФ обнародовала свою версию, почему не удалось продлить контракт Андрея Шевченко.

ЧМ-2022, отбор

Сборная Англии под конец матча сломила сопротивление Андорры и довела матч до разгрома. Польша поиздевалась из Сан-Марино, забив сопернику 7 мячей.

Германия отобрала лидерство у Армении, унизив соперника с теннисным счетом 6:0. Испания забила Грузии четыре безответных мяча, а Бельгия разгромила Чехию в сотом матче Лукаку.

Гарет Бейл хет-триком организовал удивительную победу Уэльса над Беларусью, матч состоялся в России.

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Полиция и чиновники сорвали матч Аргентины и Бразилии. Четырех партнеров Месси хотели арестовать прямо на футбольном поле.

Динамо не отпустит Владислава Кулача в другой клуб – форварду сделали операцию.

Трансфер Неймара обошелся ПСЖ в полмиллиарда евро – шокирующие цифры самого дорогого перехода в истории