Главные новости Футбол 4 апреля: сроки восстановления Зинченко, сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 4 апреля.

Украинцы за рубежом

Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко узнал диагноз своей травмы, которую он получил в поединке против Кардиффа. Потерей украинца серьезно забеспокоился главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола. Также, Футбол 24 собрал реакцию английских СМИ и болельщиков манчестерского клуба на повреждение Зины.

Евгений Коноплянка в составе Шальке вылетел из Кубка Германии, уступив Вердеру на стадии 1/4 финала. Немецкие журналисты оценили уровень игры украинца в этом поединке, который может повлиять на будущее 29-летнего вингера в Шальке.

Украина

Подопечные Андрея Шевченко поднялись в обновленном рейтинге ФИФА.

Экс-хавбек киевского Динамо Витор Буэно вернулся в Сантос и сразу же был отправлен в аренду в другой бразильский клуб. Стали известны интересные детали, о возвращении игрока из Украины на родину. Витор не забыл поделиться впечатлениями от таких трансферов в Instagram.

Еще один украинский клуб продолжает терять бразильцев. ФК Львов попрощается еще с двумя легионерами.

Украинский чемпион по биатлону Дмитрий Пидручный дал эксклюзивное интервью Футбол 24, где признался, что следит за футбольной жизнью в нашей стране.

Домашний стадион Динамо НСК Олимпийский может стать местом проведения дебатов между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

Европа

В СМИ появилась информация, что хавбек ПСЖ Адриен Рабйо договорился с Реалом о подписании контракта, в Мадриде сразу отреагировали на эти слухи. Стоит отметить, что в лагере "сливочных" не самое лучшее настроение, ведь клуб стоит на пороге исторического антидостижения.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду потерпел фиаско в судебной волоките с немецким изданием. Соотечественник КриРо известный специалист Жозе Моуринью может продолжить работу в Италии, где на него уже охотятся 2 клуба.

Легенда бразильского футбола Пеле попал в больницу.