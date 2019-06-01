Главные новости Футбол 31 мая: Вернидуб покинул Зарю, Конте возглавил Интер, Украина U-20 сыграет с Панамой на ЧМ-2019

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 31 мая.

Лига чемпионов

Предлагаем Вам как можно лучше подготовиться к финалу турнира, который состоится уже сегодня вечером, прочитав материалы "Футбол 24":

Тоттенхем – Ліверпуль: чому я вболіватиму за "шпор" у фіналі Ліги чемпіонів

Тоттенхэм – Ливерпуль: почему я буду болеть за команду Клоппа в финале Лиги чемпионов

Банда Ніколсона попереду часу: останній гучний успіх Тоттенхема в Кубку європейських чемпіонів

Тоттенхэм – Ливерпуль: 8 самых красивых девушек футболистов, которые сыграют в финале Лиги чемпионов

Магия последних минут, отсутствие трансферов и команда-семья: большое интервью Харри Кейна перед финалом Лиги чемпионов

Украина

Юрий Вернидуб после 9 лет работы покинул луганскую Зарю, а Александр Бабич продлил контракт с Мариуполем.

Встреча между Хацкевичем и Суркисом, на которой должна была решиться судьба тренера, не состоялась.

Лунин сможет сыграть в плей-офф ЧМ-2019, а бывший игрок Реала в эксклюзивном интервью рассказал, что нужно Андрею, что закрепиться в Мадриде.

Тем временем на чемпионате мира U-20 определились все участники плей-офф – Украина узнала соперника в 1/8 финала.

Шевченко отпустил из расположения сборной Украины двух игроков и еще трех передумал вызывать.

Мир

Роналду не зробив Ювентус сильнішим, диво Аталанти, а римські та міланські клуби провалилися – підсумки Серії А-2018/19

Болельщики Селтика, который назначил нового главного тренера,хотят видеть Марьяна Шведа основным игроком "кельтов" в следующем сезоне.

Фонсека стал претендентом на тренерское кресло Милана, в приглашении тренера Шахтера также заинтересована Рома.

Антони Конте официально стал главным тренером Интера. Реал вынужден перенести дату презентации Азара. Наставник сборной Германии Йоахим Лёв попал в больницу.