"Футбол 24" представляет дайджест новостей за 31 августа 2022 года. Трансферный дедлайн прошел спокойно для игроков сборной Украины, хотя у многих был шанс сменить клубную прописку.

АПЛ

Ман Сити уничтожил Ноттингем с 2 подряд хет-триком Холанда. Норвежец забил уже 9 голов за время своих выступлений в Премьер-лиге. Британцы не без иронии отмечают, что столько же раз отличился в АПЛ наш легенда. Однако Андрей Шевченко сделал это за 48 матчей, а Холанду понадобилось всего 5. Арсенал во второй раз без травмированного Зинченко натужно обыграл соперника дома со счетом 2:1 (теперь еще Астон Виллу) и возглавил таблицу.

Тоттенхэм снова не выиграл гостевой матч против соседей по Лондону. Ливерпуль вырвал победу над Ньюкаслом на 90+8 минуте. На гол 70-миллионного новичка Исаака, который дебютировал за "сорок", команда Клоппа ответила дублем ассистов Салаха – богачи впервые в сезоне проиграли.

Арсенал вынужден отказаться от трансфера Мудрика. Шахтеру предложил 30 млн евро другой клуб АПЛ. Брентфорд готов был установить трансферный рекорд, но все инсайдеры мира отмечают, что переговоры с клубом Ахметова были чрезвычайно сложными. Боссы "горняков" просили целых 50 миллионов, а такая сумма за молодого игрока – слишком даже для АПЛ.

Украина

Довбик подтвердил желание уйти из СК Днепр-1. Форвард сборной Украины официально попросил о трансфере, стремясь к заработку для своего клуба, и раскрыл все варианты. В частности, Довбика звали в Баварию, но не мюнхенскую, а другую команду Бундеслиги из этого региона – Аугсбург. Здесь также помешали тяжелые переговоры с руководством украинского клуба. Трабзонспор сделал смешное предложение по Довбику на менее чем 6 миллионов евро.

Динамо объявило о трансфере Кабаева. Стоимость сделки оценивается в 1,2 млн евро. Владислав выбрал 7 номер. Также Динамо официально отпустило защитника в Европу. Ожидание – Забарный в Лондон. Реальность – Биловар на Кипр.

Цыганков получил небанальный вариант трансфера из Динамо. Манчестер Юнайтед мог бы помочь переходу украинца в ПСВ. В то же время киевское Динамо рассматривает игрока из Ямайки вместо или на подмену Цыганкову.

Результаты жеребьевки Юношеской ЛЧ – Рух получил соперников. Львовские юноши сыграют против польского Заглембе U-19. Победитель выйдет на сильнейшего в дуэли Чиксереда (Румыния) – Галатасарай (Турция).

Трансферы

Судьба Роналду определена – тренер МЮ публично заявил, где суперзвезда проведет следующий сезон. В красном Манчестере ждут 100-миллионного Антони в атаку и Дубравку на роль запасного кипера (так что Бущана не будет).

Аталанта готова была продать Малиновского. Итальянцы получили официальное предложение и вроде бы даже снизили цену, но по сути только задурили голову потенциальным покупателям. Марсель больше всего хотел украинца, но соглашение не потянул из-за разногласий в финансовом вопросе. А вот клубы АПЛ не подписали Малиновского по другим причинам.

Руслан считал лучшим вариант с Тоттенхэмом, а тот не слишком серьезно отнесся к игроку, выбрав другие кандидатуры. Для украинца же реальнее было перейти в Ноттингем Форест или Лестер, однако это уже своего рода спад по амбициям – лишь борющиеся за выживание команды.

Челси официально оформил переход Фофана за 75 миллионов фунтов – нетипично долгий контракт на 7 лет.