"Футбол 24" представляет дайджест топ-событий за 2 октября 2022 года. Лунин и Малиновский делят первые места в чемпионатах Испании и Италии. Холанд забивает Манчестер Юнайтед 3, добавляя к этому еще 2 ассиста.

УПЛ

Динамо минимально обыграло Минай благодаря эффектному голу Цыганкова, который забил в чемпионате Украины впервые за 9 месяцев. Виктор обошел Милевского в историческом рейтинге бомбардиров киевского клуба. В активе 24-летнего вингера сборной Украины уже 88 голов за родную команду. После двух поражений на старте Киев дважды минимально победил и выбрался на 9 место.

Александрия вырвала победу над Черноморцем в большинстве. Динамовец Викентий Волошин дважды ассистировал, тройная замена вратарей. Заря расписала ничью с Кривбассом. Шикарные дебютанты у Луганска, в частности экс-защитник Шахтера оформил дубль. Вернидубу помогли ошибки голкипера. За Кривбасс забил другой арендованный у Динамо Волошин – Назар.

"Думаете, он пойдет в этот клуб играть?": экс-игрок Тоттенхэма не верит в трансфер Мудрика в Ливерпуль. Алан Хаттон убежден, что атакующий полузащитник сборной Украины показывает слишком хороший футбол, чтобы сидеть на скамейке запасных.

Украинцы за границей

Реал – Осасуна: Лунин перед Шахтером начинает с первой потери очков в сезоне. Украинский голкипер снова пропустил и сыграл неоднозначно в клубе. Бензема вернулся проклятием, которого Примера еще не видела. Не обошлось без судейского скандала.

Аталанта одолела Фиорентину и сравнялась с лидером Серии А – Малиновскому досталось от провала Реала. Впрочем, украинец со скамейки запасных свою миссию выполнил. Руслан помог удержать победу, а с ней исторический результат – впервые в чемпионате Италии бергамаски набрали 20 очков за 8 стартовых туров. Как и команда Лунина, Аталанта делит 1 место с конкурентом, заработав одинаковое количество баллов, но уступая по худшей разнице голов.

Ребров разгромно победил – Ярмоленко ассистировал от перекладины и упустил фирменный момент. Андрей вполне мог поймать флешбеки из матча против Шотландии (0:0), когда также не забил с нескольких метров.

Холанд и другие

Ман Сити сокрушил МЮ в матче АПЛ с 9 голами. Отмечаем 3 подряд домашний хет-трик плюс 2 ассиста Холанда, 3 гола Фила Фодена и дубль ассистов Кевина Де Брюйне. Гвардиолу пугают цифры Эрлинга, но испанского тренера расстраивает и серьезный негатив.

Интересно, что сам Холанд высказал претензии к игрокам Манчестер Сити после погрома МЮ. Норвежцу очень не понравилось, что команда Гвардиолы проиграла второй тайм и действовала небрежно в отдельных эпизодах.

Украинец потерял тренера – третья отставка в АПЛ. Макс Килман, который очень хотел играть за сборную Украины, остался без наставника в Вулверхэмптоне, опустившемся в зону вылета.

"Сорри, но ни Шахтер, ни Динамо не смогут тягаться", – Павелко анонсировал появление команды ВСУ в чемпионате Украины.