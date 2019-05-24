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Главные новости Футбол 23 мая: Португалия и Люксембург подали апелляции по "делу Мораеса", стартовал ЧМ U-20

07:00 178 Читати українською
Главные новости Футбол 23 мая: Португалия и Люксембург подали апелляции по "делу Мораеса", стартовал ЧМ U-20
Жуниор Мораес / Getty images

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 23 мая.

Украина

Отечественные болельщики продолжали обсуждать события последнего противостояния Динамо и Шахтера в нынешнем сезоне – реакция соцсетей. Хацкевич разочаровывает, Бойко бьет Тете по заднице и историческая бронза Александрии –главное в 30-м туре УПЛ. Динамо может пригласить Навалку на должность главного тренера.

Португалия и Люксембург подали апелляции по "делу Мораеса". Малиновский имеет предложения от Спортинга, английских и итальянских клубов – агент комментирует переговоры, цена растет, а Близниченко выиграл Кубок Молдовы.

Чемпионат мира U-20

В стартовых матчах турнира, который начался в Польше, Италия минимально победила Мексику, Сенегал разбил Таити. Япония и Эквадор сыграли вничью, Колумбия победила хозяев. Вингер Сенегала U-20 забил второй самый быстрый гол в истории чемпионатов мира всех возрастов.

Украина U-20 – США U-20: команды определились с формой на дебютный матч ЧМ-2019

Мир

Барселона открыла "кастинг №9" с сенсационными именами, которые должны заменить Суареса. Президент Баварии признался, что работает над трансфером Лероя Сане из Манчестер Сити. Вместе с тем "горожане" близки к осуществлению перехода Жоау Канселу.

Хуанфран официально попрощался с Атлетико, а Барселона подписала Людовит Рейса.

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