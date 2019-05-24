Главные новости Футбол 23 мая: Португалия и Люксембург подали апелляции по "делу Мораеса", стартовал ЧМ U-20

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 23 мая.
Украина
Отечественные болельщики продолжали обсуждать события последнего противостояния Динамо и Шахтера в нынешнем сезоне – реакция соцсетей. Хацкевич разочаровывает, Бойко бьет Тете по заднице и историческая бронза Александрии –главное в 30-м туре УПЛ. Динамо может пригласить Навалку на должность главного тренера.
Португалия и Люксембург подали апелляции по "делу Мораеса". Малиновский имеет предложения от Спортинга, английских и итальянских клубов – агент комментирует переговоры, цена растет, а Близниченко выиграл Кубок Молдовы.
Чемпионат мира U-20
В стартовых матчах турнира, который начался в Польше, Италия минимально победила Мексику, Сенегал разбил Таити. Япония и Эквадор сыграли вничью, Колумбия победила хозяев. Вингер Сенегала U-20 забил второй самый быстрый гол в истории чемпионатов мира всех возрастов.
Украина U-20 – США U-20: команды определились с формой на дебютный матч ЧМ-2019
Мир
Барселона открыла "кастинг №9" с сенсационными именами, которые должны заменить Суареса. Президент Баварии признался, что работает над трансфером Лероя Сане из Манчестер Сити. Вместе с тем "горожане" близки к осуществлению перехода Жоау Канселу.
Хуанфран официально попрощался с Атлетико, а Барселона подписала Людовит Рейса.