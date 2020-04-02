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Главные новости футбола 1 апреля: Зинченко вывел Украину в полуфинал виртуального Евро-2020, Худжамов покинул Мариуполь

07:00 92 Читати українською
Главные новости футбола 1 апреля: Зинченко вывел Украину в полуфинал виртуального Евро-2020, Худжамов покинул Мариуполь
Александр Зинченко / Фото ФК Манчестер Сити

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 1 апреля.

Украина

Александр Зинченко уничтожил своего оппонента на альтернативном Евро-2020 и гарантировал Украине участие в полуфинале турнира.

Мариуполь неожиданно объявил о досрочном прекращении сотрудничества с лидером команды Рустамом Худжамовым – известны причины.

Известное немецкое СМИ подробно рассмотрело культовые матчи Динамо против Барселоны в 1997-м. Смелые сравнения Шевченко с Мбаппе и Лобановского с Моуринью по ссылке.

Европа

Пока спорт в Европе заблокирован, Футбол 24 предлагает прочитать увлекательную историю культового тренера ХХ века, который разорял клубы, делая их чемпионами.

УЕФА провел совещание с представителями европейских лиг и принял ряд важных решений.

"Моего отца убили прямо на улице", – Футбол 24 вспомнил историю одиозного игрока, который должен был стать большой звездой Реала, но потерял все.

Украинцы за рубежом

Манчестер Сити подыскал сенсационную альтернативу Зинченко – он выбивал из Лиги чемпионов Реал и опозорился с Месси.

Авторитетный испанский журналист дал хороший прогноз относительно перспектив Лунина в Реале.

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