Главные новости Футбол 16 марта: Реал определился с будущим Лунина, молодой талант Шахтера заинтересовал Серию А

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 16 марта.

Украина

Завершился очередной тур УПЛ, который подарил немало неожиданностей. Футбол 24 пообщался с известным украинским тренером относительно прошлого уикенда в Украине.

Полузащитник Шахтера Михаил Мудрик получил шанс перебраться в Италию, талантом заинтересовались сразу два клуба Серии А.

Минай сенсационно вышел в полуфинал Кубка Украины, не в последнюю очередь, благодаря Андрею Поповичу. Футбол 24 удалось записать эксклюзивное интервью с голкипером закарпатской команды.

Европа

Если Чемпионат Европы состоится в 2020 году, это будет настоящим чудом. Стало известно, когда вероятнее всего состоится континентальное первенство.

В Европе зафиксирована первая смерть тренера от коронавируса. Трагедия случилась в Испании.

Реал нацелился на два мощных трансфера летом, но между потенциальными игроками мадридцев существует вражда.

Футбол 24 собрал символическую сборную из лучших игроков нынешнего сезона, ознакомиться с нашим списком можно по ссылке.

Украинцы за рубежом

Футбол 24 получил эксклюзивную информацию о планах Реала относительно Андрея Лунина – хорошие новости для украинского голкипера.

Пока АПЛ находится на карантине Александр Зинченко пытается поддерживать форму самостоятельно. Также защитник Манчестер Сити поделился мнением относительно ближайших запланированных матчей национальной команды.

Сергей Ребров и ряд украинских игроков ушли в вынужденный отпуск – чемпионат Венгрии приостановили.