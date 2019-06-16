Главные новости Футбол 15 июня: сборная Украины U-20 выиграла чемпионат мира

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 15 июня.

Сборная Украины U-20

Украина U-20 в историческом финале ЧМ-2019 убедительно победила Южную Корею U-20.

"Это – чудо! И это чудо – наше": реакция соцсетей на историческую победу Украины в финале ЧМ-2019 U-20.

Лунин – лучший голкипер юношеского чемпионата мира. Цитаишвили – лучший игрок финала по данным InStat.

Украина U-20 – Южная Корея U-20 – 3:1 – видео голов и обзор матча, в котором "сине-желтые" стали чемпионами мира.

Украинцы за границей

Навас создает проблемы для Лунина – Реал после подписания топ-новичков планирует распродажу. Лунин попал в сотню номинантов на Golden Boy-2019.

Экс-тренер Шахтера Николини считает, что Малиновский хорошо проявит себя в Аталанте. Руслан и Луис и Муриель – приоритетные цели бергамасков.

Зинченко заставил Манчестер Сити изменить трансферные планы – клуб сэкономил солидную сумму.

Коноплянка может получать в Фенербахче 2,7 млн евро в год.

Данченко официально перешел из Шахтера в Рубин – украинец подписал долгосрочный контракт с российским клубом.

Мир

"Каждый пропущенный гол - это оскорбление для меня". Правила жизни Оливера Кана, который вчера праздновал свой 50-й день народення.

Бразилия разгромила Боливию в стартовом матче Копа Америка-2019, Венесуэла и Перу разошлись сухой ничьей.

Тотти может покинуть Рому – в понедельник легенда объявит о своем решении.

Роналду получил повестку в суд по делу в обвинении в изнасиловании.

Джампаоло покинул Сампдорию – тренером интересуется Милан.