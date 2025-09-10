"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за вторник, 9 сентября.

Отбор на ЧМ-2026

Украина потерпела катастрофу в Баку, сыграв вничью с Азербайджаном.

Франция удержала победу над Исландией – "викинги" забили дважды, Мбаппе обошел Анри и стал вторым бомбардиром сборной.

Англия унизила Сербию в Белграде – трое игроков забили впервые, Тухель выдает монструозные 13:0 в отборе на ЧМ-2026.

Норвегия с пента-триком Холанда разорвала Молдову, Луческу и Ко упустили победу над Кипром, очередной гол Роналду.

Массовые назначения тренеров

Динамо усилилось новым тренером – по просьбе Лобановского менял гражданство.

Зинченко официально получил нового наставника – тренер выигрывал еврокубок и несколько чемпионских титулов.

Пушич официально возглавил новый клуб – он будет тренировать чемпиона мира.

Фенербахче официально нашел замену Моуринью – он работал на России и конфликтовал со звездой Реала.