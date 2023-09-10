Главные новости 9 сентября: Украина не проиграла Англии, фиаско Италии, Неймар побил рекорд Пеле
"Футбол 24" презентует дайджест главных новостей за субботу, 9 сентября.
Сборная Украины
Украина расписала ничью с Англией в матче отбора к Евро-2024 – такого не случалось 10 лет.
Ребров отметил главный фактор, позволивший сыграть вничью с вице-чемпионом Европы, а также объяснил раннюю замену ведущего игрока сборной Украины.
Зинченко вошел в топ-10 бомбардиров сборной Украины.
"Слава Украине!": суперзвезда сборной Англии удивил журналистку во время интервью – видео дня.
Евро-2024
Италия упустила победу над Северной Македонией – шедевр капитана испортил дебют Спаллетти и сделал подарок Украине.
Швеция забила пять голов Эстонии, Швейцария неожиданно не смогла удержать победу над Косово. Бельгия в тяжелом матче удержала победу над Азербайджаном.
Другие топ-новости
Германия неожиданно разгромно проиграла Японии – Бундестим без побед уже 5 поединков.
Ворскла уверенно прошла дальше в квалификации женской ЛЧ – роскошный гол со штрафного завершил разгромную победу.
Отбор ЧМ-2026: Бразилия сокрушила Боливию, Уругвай одолел Чили. Неймар обошел Пеле и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии.