Сборная Украины

Украина расписала ничью с Англией в матче отбора к Евро-2024 – такого не случалось 10 лет.

Ребров отметил главный фактор, позволивший сыграть вничью с вице-чемпионом Европы, а также объяснил раннюю замену ведущего игрока сборной Украины.

Зинченко вошел в топ-10 бомбардиров сборной Украины.

"Слава Украине!": суперзвезда сборной Англии удивил журналистку во время интервью – видео дня.

Евро-2024

Италия упустила победу над Северной Македонией – шедевр капитана испортил дебют Спаллетти и сделал подарок Украине.

Швеция забила пять голов Эстонии, Швейцария неожиданно не смогла удержать победу над Косово. Бельгия в тяжелом матче удержала победу над Азербайджаном.

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