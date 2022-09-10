Главные новости 9 сентября: травмы лидеров Динамо, новые игроки в сборной Украины, АПЛ отменила матчи
"Футбол 24 презентует дайджест новостей за пятницу, 9 сентября.
Украина
Динамо подтвердило, что Георгий Бущан и Николай Шапаренко получили травмы. Поэтому Александр Петраков был вынужден вызвать в сборную Украины трех новых игроков. Повреждение Шапаренко оказалось очень серьезным – полузащитник пропустит более полугода.
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина настигает россиян, Шахтер чудом подал пример Динамо и СК Днепр-1.
Львовский Рух благодаря хет-трику Таллеса одержал первую победу в сезоне, переиграв Зорю. Текущих лидеров УПЛ подвел голкипер.
Мир
Босния и Герцеговина анонсировала товарищеский матч против россиян. Миралем Пьянич резко осудил решение своей федерации, которая пробила дно. Однако нашелся боснийский чиновник, пообещавший сделать все, чтобы игра с оккупантами не состоялась.
Юрген Клопп заговорил о перестройке в Ливерпуле на примере Зинченко и отметил роль украинца.
АПЛ отменила все матчи уик-энда в знак уважения к умершей королеве Елизавете II – Зинченко не встретится с Миколенко.