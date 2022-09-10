Украина

Динамо подтвердило, что Георгий Бущан и Николай Шапаренко получили травмы. Поэтому Александр Петраков был вынужден вызвать в сборную Украины трех новых игроков. Повреждение Шапаренко оказалось очень серьезным – полузащитник пропустит более полугода.

Таблица коэффициентов УЕФА: Украина настигает россиян, Шахтер чудом подал пример Динамо и СК Днепр-1.

Львовский Рух благодаря хет-трику Таллеса одержал первую победу в сезоне, переиграв Зорю. Текущих лидеров УПЛ подвел голкипер.

Мир

Босния и Герцеговина анонсировала товарищеский матч против россиян. Миралем Пьянич резко осудил решение своей федерации, которая пробила дно. Однако нашелся боснийский чиновник, пообещавший сделать все, чтобы игра с оккупантами не состоялась.

Юрген Клопп заговорил о перестройке в Ливерпуле на примере Зинченко и отметил роль украинца.

АПЛ отменила все матчи уик-энда в знак уважения к умершей королеве Елизавете II – Зинченко не встретится с Миколенко.