Главные новости 9 сентября: Европа выступила против реформы чемпионата мира, Хиддинк завершил тренерскую карьеру
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за четвер, 9 вересня.
ЧС-2020, отбор
ЧС-2022: Роналду в Книзі рекордів Гіннеса, бездоганна Данія, конкуренти допомагають Україні – огляд вересневих матчів
Европейские лиги озвучили категорическую позицию относительно проведения чемпионата мира каждые 2 года
"Игроки очень быстро сольют тренера": почему Петракова сложно оправдать, а Шева мог бы сделать Украине услугу
Украина
Мудрик станет частью эксперимента Де Дзерби – наставник Шахтера имеет особые планы на украинском.
Полтавская Ворскла готовит трансфер английского форварда, который уже в Украине.
Отец Эрика Шуранова обьяснил, почему сын сменил гражданство, но не закрывает двери для сборной Украины.
Украину в Лиге чемпионов представят три команды. Правда, одна из них будет играть в женской версии турнира. Жилстрой-1 пробился в групповой этап, обыграв Аполлон.
Мир
Гус Хиддинк завершил тренерскую карьеру. 74-летний голландец попрощался со сборной Кюрасао и больше не хочет возвращаться в профессиональный футбол.
Япония отказалась принимать клубный чемпионат мира, но ФИФА уже нашла новых желающих стать хозяевами турнира.
Тибериу Гиоане подал в отставку после позорного поражения в Кубке Румынии.