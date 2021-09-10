ЧС-2020, отбор

ЧС-2022: Роналду в Книзі рекордів Гіннеса, бездоганна Данія, конкуренти допомагають Україні – огляд вересневих матчів

Европейские лиги озвучили категорическую позицию относительно проведения чемпионата мира каждые 2 года

"Игроки очень быстро сольют тренера": почему Петракова сложно оправдать, а Шева мог бы сделать Украине услугу

Украина

Мудрик станет частью эксперимента Де Дзерби – наставник Шахтера имеет особые планы на украинском.

Полтавская Ворскла готовит трансфер английского форварда, который уже в Украине.

Отец Эрика Шуранова обьяснил, почему сын сменил гражданство, но не закрывает двери для сборной Украины.

Украину в Лиге чемпионов представят три команды. Правда, одна из них будет играть в женской версии турнира. Жилстрой-1 пробился в групповой этап, обыграв Аполлон.

Мир

Гус Хиддинк завершил тренерскую карьеру. 74-летний голландец попрощался со сборной Кюрасао и больше не хочет возвращаться в профессиональный футбол.

Япония отказалась принимать клубный чемпионат мира, но ФИФА уже нашла новых желающих стать хозяевами турнира.

Тибериу Гиоане подал в отставку после позорного поражения в Кубке Румынии.