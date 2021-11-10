Главные новости 9 ноября: Шевченко начал работу в Италии, сборная Украины прилетела в Одессу, Гармаш – лучший в УПЛ
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 9 ноября.
Сборная Украины
Украина – Болгария: товарищеский матч рассудит арбитр из Турции. Сборная Украины прибыла в Одессу на спарринг с болгарами.
"Сине-желтые" провели тренировку перед вылетом – есть положительные новости. Босния и Герцеговина – Украина: Джеко рискует пропустить решающий матч отбора к ЧМ-2022.
Украина
У Динамо срывается трансфер скандального вингера, киевлянам озвучили заоблачные цифры – эксклюзив "Футбол 24". Донецкий Шахтер попытается подписать Сайядманеша – на лидера Зари есть фаворит из Европы.
Феерический дубль Гармаша – УПЛ определила лучшего игрока и тренера октября. Итальянский экс-арбитр Никола Риццоли может получить должность в Украине – Павелко подтвердил переговоры.
Другие топ-события
Андрей Шевченко начал работу в Дженоа – видео с первой тренировки. "Шевченко в Дженоа станет топовым": экс-тренер сборной Украины эффектно меняет все – итальянские СМИ и легенды удивлены.
Тем временем Хави провел первую тренировку в Барселоне и уже устраивает свои порядки в команде с жесткой системой штрафов, диетой и запретами.
Криштиану Роналду может покинуть Манчестер Юнайтед в конце сезона при одном условии. Лучший игрок-2021: ФИФА объявила дату вручения своей награды.