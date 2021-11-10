Сборная Украины

Украина – Болгария: товарищеский матч рассудит арбитр из Турции. Сборная Украины прибыла в Одессу на спарринг с болгарами.

"Сине-желтые" провели тренировку перед вылетом – есть положительные новости. Босния и Герцеговина – Украина: Джеко рискует пропустить решающий матч отбора к ЧМ-2022.

Украина

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