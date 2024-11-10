УПЛ

В рамках чемпионата Украины состоялись 3 матча. Оболонь удержала сенсационную победу над ЛНЗ. Александрия разгромила Карпаты и единолично возглавила УПЛ – хет-трик центрбека, два пенальти, Безерра решает. Колос и Кривбасс впервые расписали ничью – джокер Вернидуба сработал за 59 секунд, дебютный гол легионера.

Увы, без судейских скандалов в нашем футболе никак. Верес объявил ультиматум Комитету арбитров УАФ, поддержав Полесье и Оболонь – официальное заявление. "Для избранных было бы пенальти, а для таких селюков, как мы – нет": Александр Поворознюк такое злится из-за "украденной" победы Ингульца.

Топ-чемпионаты

Ряд интересных матчей состоялся за рубежом. Лунин ассистом помог Винисиусу оформить хет-трик – украинец повторил 30-летний подвиг, ужас Милитао, 4:0 от Реала.

В АПЛ Забарный привез гол и проиграл Ярмолюку, Миколенко помог расписать ничью с Вест Хэмом, Фулхэм подобрался к зоне ЛЧ. Брайтон одержал сенсационную победу над Манчестер Сити – второй раз в истории Гвардиола потерпел четыре поражения подряд. Ливерпуль победил Астон Виллу – Салах сделал гол + пас, мерсисайдцы оторвались от Сити на пять очков и потеряли лидера

Милан в матче с 6 мячами драматично упустил победу над Кальяри – дубли Дзаппы и Леау, VAR украл 2 гола у сардинцев. Ювентус на классе одолел Торино и вплотную приблизился к конкурентам – дерби едва не привело к драке.

Боруссия Д в меньшинстве влетела Майнцу, Байер опозорился с главным неудачником Бундеслиги, Бавария укрепила лидерство.

Сборная Украины

Лунин снова не поможет "сине-желтым", Ребров вызвал замену. Кипер Реала сослался на семейные обстоятельства и намекнул на неурядицы жены со здоровьем.