Лига чемпионов

Александр Зинченко вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Манчестер Сити расписал ленивую ничью со Спортингом, а Гвардиола выпустил кучу молодежи и даже заменил вратаря. Пеп также обвинил мировых лидеров в попустительстве Путину.

Хет-трик Бензема вывел Реал в четвертьфинал Лиги чемпионов. Мадрид был очень близок к вылету от ПСЖ, но сотворил яркий камбек за 17 минут. После матча руководство ПСЖ устроило скандал, пытаясь поговорить с судьями. Пришлось вызвать полицию.

Украина

Тимощука жестко накажут за игнорирование войны россиян против Украины. Его лишат рекорда и всех наград. Кроме того, у Анатолия отберут звание почетного гражданина города Луцка.

Маркос Антонио заинтересовал Ювентус. Эвертон интересуется звездой Шахтера – сразу два клуба имеют лучшие шансы. Аталанта готова подписать форварда "горняков" на замену своему лидеру. Реал и Атлетико положили глаз на другого игрока Шахтера, еще не дебютировавшего в Украине. Томаш Кендзера не перейдет в Лех – в Польше раскрыли причины срыва трансфера.

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УЕФА готовит увеличение количества участников чемпионата Европы до 32 команд. В Лиге Европы Айнтрахт с чудо-голом Костича обыграл Бетис, а Порту минимально уступил Лиону, потеряв гол на последних секундах.