Еврокубки

Шахтер не удержал победу над Фейеноордом: провал резервиста перечеркнул старания Ракицкого, забившего гол ягодицами в ЛЕ.

Арсенал и Спортинг выдали шоу в 1/8 Лиги Европы: Зинченко снова показал эмоции, "посодействовал" голу и не доиграл матч

Лига Европы: Манчестер Юнайтед разгромил Бетис, Ювентус переиграл Фрайбург, Байер наказал россиянина, а Рома победила Реал Сосьедад.

Лига конференций: Вест Хэм уверенно обыграл обидчиков Динамо и СК Днепр-1, Коваль пропустил роскошный гол, Лех без Цитаишвили перестрелял Познань.

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