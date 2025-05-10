Украина

Динамо разделило очки с Полесьем – киевляне почти ничего не создали, старания Гуцуляка и Ко нейтрализовал Нещерет.

Шахтер потерял очки в матче против Зари – "горняки" играли в меньшинстве с 17-й минуты, Александрия близка к серебру УПЛ.

Шахтер вскоре возглавит турецкий специалист – экс-капитан "горняков" ознакомил тренера с новым клубом.

Довбик может покинуть Рому ради другого клуба Серии А – украинец должен заменить звезду сборной Италии.

Украина – Франция: стало известно, где состоится стартовый матч отбора на ЧМ-2026.

"Этот вариант предложили Коноплянка и Зозуля": Денис Костышин – о разговоре с Ротанем и "Слава Украине" в Косове. ЭКСКЛЮЗИВ ФУТБОЛ 24.

Риццоли разобрал скандальный эпизод матча Верес – Оболонь: известен вердикт комитета арбитров УАФ.

УАФ возобновит чемпионат U-21 – директор организации поделился подробностями.

Мир

Алонсо официально подтвердил, что покидает Байер – клуб уже объявил об уходе испанского специалиста.

Тренера Цыганкова госпитализировали – известно состояние наставника Жироны накануне матча Ла Лиги.

6 команд в ЛЧ: Англия оформила удивительный рекорд в еврокубках благодаря МЮ и Тоттенхэму.

Милан в волевом стиле победил Болонью и приблизился к еврокубкам – "украинец" оформил дубль.

Анчелотти все еще может возглавить сборную Бразилии – наставник должен покинуть Реал уже после Эль-Класико.

Райо Вальекано поднялся в зону Лиги Европы, удержав победу над Лас-Пальмасом.

Хоффенхайм расписал ничью с Вольфсбургом – зинсхаймцы забили гол на 18-й секунде и почти сохранили прописку в Бундеслиге.