Главные новости 9 мая: Шахтер почти оформил первую с 1978-го "бронзу", Цыганков пережил стресс перед матчем Ла Лиги
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за пятницу, 9 мая.
Украина
Динамо разделило очки с Полесьем – киевляне почти ничего не создали, старания Гуцуляка и Ко нейтрализовал Нещерет.
Шахтер потерял очки в матче против Зари – "горняки" играли в меньшинстве с 17-й минуты, Александрия близка к серебру УПЛ.
Шахтер вскоре возглавит турецкий специалист – экс-капитан "горняков" ознакомил тренера с новым клубом.
Довбик может покинуть Рому ради другого клуба Серии А – украинец должен заменить звезду сборной Италии.
Украина – Франция: стало известно, где состоится стартовый матч отбора на ЧМ-2026.
"Этот вариант предложили Коноплянка и Зозуля": Денис Костышин – о разговоре с Ротанем и "Слава Украине" в Косове. ЭКСКЛЮЗИВ ФУТБОЛ 24.
Риццоли разобрал скандальный эпизод матча Верес – Оболонь: известен вердикт комитета арбитров УАФ.
УАФ возобновит чемпионат U-21 – директор организации поделился подробностями.
Мир
Алонсо официально подтвердил, что покидает Байер – клуб уже объявил об уходе испанского специалиста.
Тренера Цыганкова госпитализировали – известно состояние наставника Жироны накануне матча Ла Лиги.
6 команд в ЛЧ: Англия оформила удивительный рекорд в еврокубках благодаря МЮ и Тоттенхэму.
Милан в волевом стиле победил Болонью и приблизился к еврокубкам – "украинец" оформил дубль.
Анчелотти все еще может возглавить сборную Бразилии – наставник должен покинуть Реал уже после Эль-Класико.
Райо Вальекано поднялся в зону Лиги Европы, удержав победу над Лас-Пальмасом.
Хоффенхайм расписал ничью с Вольфсбургом – зинсхаймцы забили гол на 18-й секунде и почти сохранили прописку в Бундеслиге.