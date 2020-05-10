Главные новости 9 мая: Ребров приближается к знаменитому клубу, криминальные страсти в семье экс-звезды Динамо

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 9 мая.

Бывшие звезды УПЛ

Огнена Вукоевича арестовали за угрозы убить жену, ее сестру и маму. Экс-хавбека Динамо допросили в прокуратуре и наложили на него серьезные ограничения. Хорват прокомментировал свой арест, подтвердив, что проблемы в семье есть.

Сергей Ребров стал приоритетным вариантом на пост главного тренера Фенербахче. Бывший наставник Динамо является идеальным кандидатом, он может удовлетворить все 5 требований руководства. Тем временем команда Реброва возобновила полноценные тренировки.

Экс-вингер Карпат забил фантастический гол в Беларуси – его дубль не спас команду от избиения.

Европа

Известна дата возвращения Лиги чемпионов – президент Лиона рассекретил план УЕФА.

АПЛ опасается бунта игроков из-за возобновления сезона. Уотфорд ушел в оппозицию к АПЛ из-за планов продолжить чемпионат – еще 5 клубов готовы присоединиться. Легендарный дуэт Ливерпуля попал в топ-10 лучших, которые не завоевали чемпионство – Джеррард умудрился стать вторым.

Немецкий клуб может сорвать возобновление чемпионата – обнаружены два новых случая коронавируса. Боруссия Д получила ужасные проблемы перед возобновлением сезона – четыре игрока основы рискуют пропустить Рурское дерби.

Другие новости

Донбасс Арена вошла в топ-20 лучших стадионов мира – неожиданный победитель опередил Камп Ноу и Сантьяго Бернабеу.

Накануне первый украинский футболист заразился коронавирусом – теперь СМИ обнародовали его имя.

Появились слухи, что Миккел Дуэлунд может покинуть Динамо – киевляне якобы уже получили предложение. Сам игрок резко прокомментировал возможный трансфер.