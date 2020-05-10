Главные новости 9 мая: Ребров приближается к знаменитому клубу, криминальные страсти в семье экс-звезды Динамо

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 9 мая.
Бывшие звезды УПЛ
Огнена Вукоевича арестовали за угрозы убить жену, ее сестру и маму. Экс-хавбека Динамо допросили в прокуратуре и наложили на него серьезные ограничения. Хорват прокомментировал свой арест, подтвердив, что проблемы в семье есть.
Сергей Ребров стал приоритетным вариантом на пост главного тренера Фенербахче. Бывший наставник Динамо является идеальным кандидатом, он может удовлетворить все 5 требований руководства. Тем временем команда Реброва возобновила полноценные тренировки.
Экс-вингер Карпат забил фантастический гол в Беларуси – его дубль не спас команду от избиения.
Европа
Известна дата возвращения Лиги чемпионов – президент Лиона рассекретил план УЕФА.
АПЛ опасается бунта игроков из-за возобновления сезона. Уотфорд ушел в оппозицию к АПЛ из-за планов продолжить чемпионат – еще 5 клубов готовы присоединиться. Легендарный дуэт Ливерпуля попал в топ-10 лучших, которые не завоевали чемпионство – Джеррард умудрился стать вторым.
Немецкий клуб может сорвать возобновление чемпионата – обнаружены два новых случая коронавируса. Боруссия Д получила ужасные проблемы перед возобновлением сезона – четыре игрока основы рискуют пропустить Рурское дерби.
Другие новости
Донбасс Арена вошла в топ-20 лучших стадионов мира – неожиданный победитель опередил Камп Ноу и Сантьяго Бернабеу.
Накануне первый украинский футболист заразился коронавирусом – теперь СМИ обнародовали его имя.
Появились слухи, что Миккел Дуэлунд может покинуть Динамо – киевляне якобы уже получили предложение. Сам игрок резко прокомментировал возможный трансфер.