Украина

Что нужно Украине для прямой путевки в группу ЛЧ 2023/24: расписания перед решающими матчами евросезона.

Шахтер может изменить зарубежный стадион для выступлений в еврокубках.

Динамо одним махом получит двойное усиление и ослабит прямого конкурента.

Украинцы за границей

Аль-Айн определился относительно будущего Ярмоленко: контракт лидера сборной Украины истекает уже через два месяца.

Миколенко выдал топ-класс в АПЛ, указав на ошибку Де Дзерби: Зинченко последовал примеру, но все будет сложнее.

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