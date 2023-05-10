Главные новости 9 мая: Реал и Манчестер Сити не выявили более сильного, будущее Ярмоленко и Месси
Футбол 24 представляет дайджест главных новостей за 9 мая.
Украина
Что нужно Украине для прямой путевки в группу ЛЧ 2023/24: расписания перед решающими матчами евросезона.
Шахтер может изменить зарубежный стадион для выступлений в еврокубках.
Динамо одним махом получит двойное усиление и ослабит прямого конкурента.
Украинцы за границей
Аль-Айн определился относительно будущего Ярмоленко: контракт лидера сборной Украины истекает уже через два месяца.
Миколенко выдал топ-класс в АПЛ, указав на ошибку Де Дзерби: Зинченко последовал примеру, но все будет сложнее.
Мудрик – на теннисе, рыбалка Шевченко с Усиком, Ребров в сборной Украины и очередной трофей Лунина: наши за границей.
Другие топ-новости
Реал расписал ничью с Манчестер Сити в первом полуфинале ЛЧ: Анчелотти поразил адаптациями, Винисиус и КДБ забили по эффектному голу.
Месси определился по поводу будущего: источник раскрыл, где сыграет Лео в следующем сезоне. В то же время его отец сделал противоположное заявление.