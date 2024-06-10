Футбол 24 представляет дайджест главных новостей за воскресенье, 9 мая.

Цыганков и Довбик / фото: Жирона

Украина

Динамо договорилось о переходе защитника сборной Колумбии. В то же время киевляне остановились в "разграблении" СК Днепр-1 – за кандидата в сборную Украины сошлись Шахтер и Карпаты

Судьба Маркевича в Карпатах: источник назвал дату встречи с президентом и причину возможного ухода.

Мир

Контрольные матчи: соперник сборной Украины разгромил Уэльс, Италия со скрипом победила Боснию. Франция провалила генеральную репетицию – Дешаму пришлось выпускать "травмированного" Мбаппе.

Барселона не может зарегистрировать 9 игроков основной команды – проблемы каталонцев только усугубятся.

Легенда Ливерпуля госпитализирован в критическом состоянии – он становился чемпионом Англии 8 раз.

Украинцы за границей

Лунин заинтересовал чемпиона Италии – Реал не колеблясь дал четкий ответ Интеру.

Довбик собрал очередь из 5 европейских грандов – в Испании озвучили цену украинского Пичичи. Динамо заберет половину заработка Жироны за Цыганкова.

Украинца признали лучшим вратарем европейской лиги – фанаты категорически не согласны.