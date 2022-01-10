Украинцы за границей

Руслан Малиновский помог Аталанте разгромить Удинезе. Украинец забил гол и отдал результативную передачу в матче с восемью голами.

Для Андрея Шевченко все сложилось гораздо хуже. Специалист перед матчем со Специей снова сдал положительный тест на коронавирус. Дженоа минимально проиграла, Коваленко сыграл 10 минут. Итальянские СМИ уже запугивают Шевченко отставкой.

Снова радостные новости из хихонского Спортинга. В этот раз отличился Василий Кравец. Воспитанник Карпат забил шедевральный гол.

"Ви сліпі у своїй різкій критиці": Миколенко викликав бурю дебютом за Евертон – Англія гуде про успіх і... провал

Мир

Очередные матчи Кубка Англии не обошлись без сенсаций. Лондонский Арсенал вылетел, проиграв Ноттинген. Ливерпуль, Тоттенхэм и другие клубы из элиты прошли дальше. Уже состоялась жеребьевка следующего раунда – Ярмоленко, Зинченко и Миколенко узнали соперников.

Милан, разгромив Венецию, ненадолго возглавил Серию А. Однако уже вечером Интер снова был первым благодаря победе над Лацио. Ювентус и Рома устроили безумную перестрелку.

Стартовал Кубок Африканских наций. Камерун и Кабо-Верде одержали первые победы.

Зидан согласовал контракт с ПСЖ – тренер может вернуться к работе раньше, чем ожидалось.

Украина

Черноморец провел пресс-конференцию с Романом Григорчуком и руководством клуба. Одесситы планируют провести ребрендинг и бороться за еврокубки

Шахтер нашел неожиданное усиление. Дончане следят за игроком сборной Молдовы, у которого португальское гражданство.

СК Днепр-1 ведет переговоры с экс-форвардом Реала