Украина

Коваленко стал еще ближе к Аталанте. Итальянские СМИ рассекретили подробности трансфера украинца.

Ворскла пытается продлить контракт с Альюном, на которого претендуют европейские клубы.

Александрия получила предложения по Ковальцу от других клубов УПЛ.

Заря может перехватить у Динамо Шахаба. Луганчане уже имеют соглашение с нападающим Олимпика.

Мир

Состоялись матчи третьего раунда Кубка Англии. АПЛ уже потеряла одного представителя. Тяжелые победы Манчестер Юнайтед, Арсенал и Эвертона.

Аталанта разгромила Беневенто, Руслан Малиновский отдал ассист на шедевральный гол. Милан победил Торино, Ибрагимович вернулся после травмы.

Барселона легко разобралась с Гранадой. Лионель Месси и Гризманн оформили по дублю. Реал потерял шанс стать лидером, расписав ничью с Осасуной.

Битва между РБ Лейпциг и Боруссией завершилась в пользу Дортмунда. Эрлинг Холанд забил два мяча.

Почеттино одержал первую победу во главе ПСЖ, но не смог выйти на первое место Лиги 1.

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