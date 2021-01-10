Главные новости 9 января: Коваленко стал ближе к Аталанте, Малиновский помог создать шедевральный гол
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за субботу, 9 января.
Украина
Коваленко стал еще ближе к Аталанте. Итальянские СМИ рассекретили подробности трансфера украинца.
Ворскла пытается продлить контракт с Альюном, на которого претендуют европейские клубы.
Александрия получила предложения по Ковальцу от других клубов УПЛ.
Заря может перехватить у Динамо Шахаба. Луганчане уже имеют соглашение с нападающим Олимпика.
Мир
Состоялись матчи третьего раунда Кубка Англии. АПЛ уже потеряла одного представителя. Тяжелые победы Манчестер Юнайтед, Арсенал и Эвертона.
Аталанта разгромила Беневенто, Руслан Малиновский отдал ассист на шедевральный гол. Милан победил Торино, Ибрагимович вернулся после травмы.
Барселона легко разобралась с Гранадой. Лионель Месси и Гризманн оформили по дублю. Реал потерял шанс стать лидером, расписав ничью с Осасуной.
Битва между РБ Лейпциг и Боруссией завершилась в пользу Дортмунда. Эрлинг Холанд забил два мяча.
Почеттино одержал первую победу во главе ПСЖ, но не смог выйти на первое место Лиги 1.
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