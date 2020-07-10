Главные новости 9 июня: Карпаты исключены из УПЛ, Шахтер узнал официальный вердикт по ЛЕ, голы украинцев в Европе

"Футбол 24" представляет дайджест главных событий за четверг, 9 июня.

Украина

Победа Динамо в Кубке Украины была одной из топ-тем: преобладает мнение, что трофей не должен помешать изменениям в киевском клубе, а эксперты прогнозируют проблемы с еврокубками.

В то же время Динамо, Заря и Десна гарантировали себе место минимум в Лиге Европы – киевляне точно сыграют в групповом турнире еврокубка.

Карпаты официально исключены из УПЛ, но имеют право подать документы на аттестацию для участия в Первой лиге. Совладелец львовского клуба Олег Смалийчук получил обвинения от Комитета этики и честной игры УАФ о финансовом стимулировании соперников Руха, однако функционер оперативно отреагировал, вспомнив аналогичные нарушения Динамо и Шахтера.

Мир

УЕФА официально принял ряд решений по еврокубках – Шахтер узнал вердикт по ответному матчу 1/8 финала Лиги Европы против Вольфсбурга. Также определилась судьба введения VAR в ЛЕ в сезоне-2020/21.

Гол экс-игрока Динамо принес Вероне сенсационную ничью в матче против Интера и оставил Аталанту Малиновского на третьем месте. Манчестер Юнайтед разгромно победил Астон Виллу.

Украинцы за рубежом

Роман Зозуля наконец-то прервал свою сухую "серию" на 24-м матче, однако гол украинца не помог его Альбасете обыграть хихонский Спортинг.

В Турции украинцы устроили бешеную перестрелку с сумасшедшей драмой: Кравец забил во втором матче подряд, но Гармаш роскошным голом свел все усилия Артема на нет.

А вот у Андрея Ярмоленко не все так радостно – вингер Вест Хэма впервые с ноября прошлого года вышел в стартовом составе, но оказался в тройке худших игроков в матче против Бернли.