Главные новости 9 июля: ПСЖ унизил Реал, Динамо раздает игроков и почти знает, с кем стартует в ЛЧ
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за среду, 9 июля.
Клубный ЧМ и Лига чемпионов
ПСЖ вышел в финал Клубного ЧМ-2025, устроив скоростной разгром Реала – Дембеле оформил гол+пас.
Лига чемпионов: первый соперник Динамо почти определен – представитель дружественной Литвы одержал уверенную победу 2:0. Экс-клуб Йовичевича дожал белорусов, андорцы забили в Румынии.
Трансферы
Вингер Динамо на пороге перехода в клуб из топ-5 чемпионатов Европы – источник раскрыл детали сделки.
Также киевляне отпускают двух украинцев в Европу – источник раскрыл условия трансферов.
Миколенко получил нового одноклубника за 31 млн евро.
Мир
Евро-2025 среди женщин: исторический позор Нидерландов, первый гол худшей команды турнира – он произошел после ДТП.
Лион узнал официальный результат апелляции против понижения во второй дивизион.
Тевес возглавил новый клуб – предыдущий тренер не успел провести ни одного матча.
Украинцы за рубежом
Довбик прервал отпуск, чтобы пораньше вернуться в Рому и произвести впечатление на Гасперини.
Трансфер Забарного в ПСЖ под вопросом – парижане нашли более дешевую альтернативу.