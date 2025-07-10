"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за среду, 9 июля.

Клубный ЧМ и Лига чемпионов

ПСЖ вышел в финал Клубного ЧМ-2025, устроив скоростной разгром Реала – Дембеле оформил гол+пас.

Лига чемпионов: первый соперник Динамо почти определен – представитель дружественной Литвы одержал уверенную победу 2:0. Экс-клуб Йовичевича дожал белорусов, андорцы забили в Румынии.

Трансферы

Вингер Динамо на пороге перехода в клуб из топ-5 чемпионатов Европы – источник раскрыл детали сделки.

Также киевляне отпускают двух украинцев в Европу – источник раскрыл условия трансферов.

Миколенко получил нового одноклубника за 31 млн евро.

Мир

Евро-2025 среди женщин: исторический позор Нидерландов, первый гол худшей команды турнира – он произошел после ДТП.

Лион узнал официальный результат апелляции против понижения во второй дивизион.

Тевес возглавил новый клуб – предыдущий тренер не успел провести ни одного матча.

Украинцы за рубежом

Довбик прервал отпуск, чтобы пораньше вернуться в Рому и произвести впечатление на Гасперини.

Трансфер Забарного в ПСЖ под вопросом – парижане нашли более дешевую альтернативу.