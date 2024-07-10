Главные новости 9 июля: известен первый финалист Евро, ЛЧ стартовала, Шахтер пригласил игрока из топ-чемпионата
10 июля 07:00 - Читати українською
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за вторник, 9 июля.
Евро-2024
Определился первый финалист турнира. Испания пропустила первой, но устроила камбэк против Франции.
Сегодня играют Нидерланды и Англия.
Лига чемпионов
Розыгрыш 2024/25 официально начался. Команда украинца одержала сенсационную победу, были и разгромы 7:1.
УПЛ
Черноморец объявил имя нового тренера. Шахтер оформил трансфер легионера из Бундеслиги.
Украинцы за границей
Яремчук не полетел на сборы с Брюгге, а Цыганков с Довбиком пропускают старт Жироны. Причины разные.
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