Главные новости 9 июля: Динамо подписало двух новичков, Рух вслед за Олимпиком может сняться с УПЛ
Украина
Динамо объявило о подписании сразу двух новичков – Дениса Антюха и Ильи Шкурина.
Довбик в Динамо – киевляне готовы на грандиозный обмен ради форварда сборной Украины
Донецкий Шахтер завершил первый сбор, сыграв вничью против Шальке. Исмаили впервые сыграл после травмы.
Олимпик снялся с УПЛ, организация подтвердила официальное обращение клуба. Кроме того, львовский Рух угрожает сделать то же самое, потому что стадион Украина не допустили к проведению матчей такого уровня.
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Евро-2020
УЕФА определил топ-сейвы турнира – в список вошел удар украинца.
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Мир
Легендарный Руй Кошта стал президентом Бенфики.
Андрей Ярмоленко согласился перейти в Фенербахче, хотя в Вест Хэме зарабатывает больше.
Бывший легионер львовских Карпат перешел в итальянскую Верону.
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