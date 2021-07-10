Украина

Динамо объявило о подписании сразу двух новичков – Дениса Антюха и Ильи Шкурина.

Довбик в Динамо – киевляне готовы на грандиозный обмен ради форварда сборной Украины

Донецкий Шахтер завершил первый сбор, сыграв вничью против Шальке. Исмаили впервые сыграл после травмы.

Олимпик снялся с УПЛ, организация подтвердила официальное обращение клуба. Кроме того, львовский Рух угрожает сделать то же самое, потому что стадион Украина не допустили к проведению матчей такого уровня.

Пекельна битва за склад Динамо: хто готує "повстання" і вражає на кастингу Луческу, несподівані переможці літніх матчів

Евро-2020

УЕФА определил топ-сейвы турнира – в список вошел удар украинца.

Сборная Англии отдаст часть призовых за Евро на благотворительную цель – известные суммы

Четверо игроков сборной Украины попали в символическую сборную открытий Евро-2020

Мир

Легендарный Руй Кошта стал президентом Бенфики.

Андрей Ярмоленко согласился перейти в Фенербахче, хотя в Вест Хэме зарабатывает больше.

Бывший легионер львовских Карпат перешел в итальянскую Верону.

Чому Лунін повинен зняти рожеві окуляри, або Що чекає українця у Реалі під керівництвом Анчелотті