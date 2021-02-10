Украина

УАФ определилась с претендентами на звание лучшего тренера Украины в 2020 году и объявила о судейских назначениях 14-го тура УПЛ.

В Динамо рассказали о готовности стадиона имени Лобановского к матчу с Олимпиком. Тем временем Тайсон готов на существенное уменьшение зарплаты ради ухода из Шахтера.

Европа

Манчестер Юнайтед дожал Вест Хэм в экстра-тайме Кубка Англии – видео гола и обзор матча с травмой Ярмоленко.

Туринский Ювентус вышел в финал Кубка Италии, расписав ничью с Интером в ответном матче. Мадридский Реал уверенно одолел Хетафе и сократил отставание от лидера Примеры.

Другие топ-события

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Пеле только второй, Роналду опережает Месси и две сенсации в топ-10 – рейтинг лучших бомбардиров клубного футбола. Ветеран Себастьян Абреу обновил собственный рекорд по количеству клубов – форварду уже 44 года.