Украина

Кривбасс стал "зимним чемпионом" УПЛ, но потерял победу над Зарей – эгоизм лучшего бомбардира стоил двух очков.

Маркевич хочет видеть в Карпатах главную звезду Миная – львовяне дают больше денег, чем 2 клуба УПЛ.

Минай лишился еще 2 игроков – количество жертв зимней чистки выросло до 9 фамилий.

ЛНЗ планирует бросить вызов лидерам УПЛ – новичок готов тратить сумасшедшие деньги на трансферы.

Мир

Лунин спас от поражения, хотя и пропустил шедевр – Реал расписал ничью с Бетисом, которая выгодна Довбику и Цыганкову.

Забарный приложился к позорному разгрому МЮ - Мастер-класс на Олд Траффорд, украинец чуть не забил дебютный гол.

Милан проиграл Аталанте в перестрелке на 5 голов – Йович снова забивает, шедевр Муриеля, впереди самый важный матч ЛЧ

Астон Вилла после Манчестер Сити победила еще и Арсенал – Зинченко провел мощный матч, арбитры снова оскандалились.

Бавария потерпела унизительный разгром от Айнтрахта, пропустив 5 голов, Унион прервал 10-матчевую безвыигрышную серию.

Украинцы за границей

Лунин может покинуть Реал уже зимой, в Испании озвучили большой выбор – украинца зовут клубы из ЛЧ и топ-чемпионатов.

Забарный может перейти в гранд АПЛ и стать "врагом" Зинченко – защитника вели еще с Динамо, позиция Борнмута однозначна.

Топ-клуб готовит грандиозное ограбление Жироны – Цыганков и еще двое "имен ниоткуда" на столе знаменитого президента.

Экс-защитник сборной Украины досрочно покинет европейский клуб - он не играет за команду уже 4 месяца.