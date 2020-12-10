Интер – Шахтер

Донецкий Шахтер удержал ничью с Интером, но вылетел из Лиги чемпионов – видеообзор ничейного матча 6-го тура группового этапа.

Наставник "горняков" Луиш Каштру раскрыл план на игру и прокомментировал его успешность. Алленаторе миланцев Антонио Конте дал гневный комментарий после ничьей и вылета из еврокубков.

Вратарь Анатолий Трубин рассказал о сумасшедшем фейле Лукаку, который спас Шахтер. В свою очередь защитник Николай Матвиенко оценил исход поединка Лиги чемпионов.

Лига чемпионов

Мадридский Реал уверенно переиграл Боруссию М благодаря дублю Бензема – Мадрид и Гладбах прорвались в 1/8 финала Лиги чемпионов. Соседи "сливочных" из Атлетико выбили Зальцбург, а резервисты Баварии и Манчестер Сити не имели проблем с оппонентами.

Тем временем Аталанта выиграла бой за плей-офф у Аякса, Ливерпуль едва не опозорился в Дании, ПСЖ уничтожил Башакшехир. Таким образом определились все участники плей-офф Лиги чемпионов.

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