Главные новости 9 августа: трансферы МЮ, ПСЖ и Барсы, Ливерпуль отпустил Дарвина, мастер-класс де Брюйне для Цыганкова
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за субботу, 9 августа.
Украина
Алиева звали вернуться в футбол – реакция экс-игрока сборной Украины удивила
Кубок Украины: Федецкий получил глупое удаление и устроил драку в матче любителей – ВИДЕО
Кривбасс победил Металлист 1925 – Мендоса оформил гол+пас, Ван Леувен отомстил "бывшей"
ЛНЗ победил Эпицентр – черкасцы впервые выиграли под руководством Пономарева, забив три гола из офсайда
Шахтер потерял ведущего игрока до конца года, – СМИ
Александрия потеряла своего лидера на пять матчей из-за решения УПЛ – известны детали
Мир
УЕФА определился с местом проведения финала Лиги чемпионов-2027
Манчестер Юнайтед расписал ничью с потенциальным соперником Полесья – Де Хеа вернулся на Олд Траффорд, у Йоро украли гол
Рома победила Эвертон – Миколенко травмировался, Довбику показали, как нужно забивать
Арсенал дважды обыграл Атлетик – Дёкереш забил первый гол за "канониров" с паса еще одного ценного новичка
Де Брюйне устроил феерию в матче против Цыганкова – украинец ассистом помог спастись от позора
Трансферы
Реал окончательно избавился от одного из крупнейших трансферных провалов в собственной истории
Манчестер Юнайтед официально объявил о переходе форварда за более 80 млн евро
Дарвин официально покинул Ливерпуль, став принципиальным соперником Роналду
ПСЖ официально подписал замену россиянину – сумма трансфера может составить более 50 миллионов
Лидер Барселоны официально перешел в клуб Роналду – каталонцы сдержали свое слово
Украинцы за границей
Забарный в ПСЖ: во Франции раскрыли окончательные условия трансфера и зарплату украинца
Довбик как рыба, выброшенная на берег: украинец с особым подходом от Гасперини – видео на глазах 250 фанатов завирусилось