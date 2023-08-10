Главные новости 9 августа: Роналду пишет историю, Днепр-1 нашел замену Довбику и взял игрока Динамо, топ-трансфер Карпат
"Футбол 24" презентует дайджест главных новостей за среду, 9 августа.
Украина
СК Днепр-1 официально подписал замену Довбику, также вице-чемпионы УПЛ забрали у Динамо игрока с опытом выступлений в Европе.
Женская сборная Украины осталась без главного тренера – уже известно, кто заменит победителя Лиги чемпионов.
Карпаты объявили о подписании украинского чемпиона мира. Один из лидеров львовян в прошлом сезоне может начать тренерскую карьеру – Кожанов возглавит украинский клуб.
Мир
Роналду вывел Аль-Наср в исторический финал арабского Кубка чемпионов – голевая серия Криштиану продолжается.
Марсель без шансов проиграл Панатинаикосу – решающий гол экс-звезды Шахтера, роскошный тайм Вербича.
ПСЖ продолжает издеваться над Мбаппе – отношения между игроком и клубом окончательно испорчены.
Трансферы
Барселона продала Кессье в Саудовскую Аравию. Также соблазнительное предложение получил Левандовски – каталонцы подготовили план "Б", чтобы компенсировать уход поляка.
Иньеста официально нашел новый клуб – переезда к Месси не произошло.
Бешикташ продолжает торговаться за Малиновского – источник озвучил новое предложение турецкого гранда.