"Футбол 24" представляет дайджест главных событий за 9 апреля 2025 года.

Украина

Степанов забил гол сезона за Байер – ненормальные цифры украинец подкрепил шедевром в стиле Златана.

Довбик признан лучшим игроком марта в Серии А – форвард Ромы обошел чемпиона Европы.

УАФ объявила нового технического директора – он работал в нескольких клубах.

Буковина – Динамо: официально определилось место проведения полуфинала Кубка Украины.

Ингулец определился со стадионом, на котором будет играть до конца сезона – под вопросом лишь матч с Шахтером.

Заря получила техническое поражение за матч с Динамо – луганчане "помогли" киевлянам обойти Шахтер на вершине U-19.

Шахтер решил утереть нос Динамо – "горняки" монетизировали видеопародию на Ярмоленко.

Милевский – о поездке Тотти в Москву: "Мне от этой информации не очень хорошо".

Мир

Барселона разгромила Боруссию в первом четвертьфинале ЛЧ – Левандовски и Рафинья присоединились к четырем голам.

ПСЖ разбил Астон Виллу в первом четвертьфинале Лиги чемпионов – Мартинес спас команду Эмери от разгрома.

Реал еще перед матчем против Арсенала в ЛЧ подписал нового тренера – испанский журналист ошеломил подробностями.

Англия гарантировала себе пятое место в Лиге чемпионов – все из-за разгромной победы Арсенала над Реалом.

Игрок Ла Лиги обвиняется в изнасиловании в туалете – жертва работает в клубе.

"Мне не нужно отвечать на критику": Тотти отреагировал на хейт после поездки в Россию.

Обладатель "Золотого мяча" остался без работы уже через 3 месяца – он дебютировал матчем против Шахтера.