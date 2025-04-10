Главные новости 9 апреля: Шевченко получил "привет" от Степанова, Тотти "отгребает" за Москву, секс-скандал Ла Лиги
"Футбол 24" представляет дайджест главных событий за 9 апреля 2025 года.
Украина
Степанов забил гол сезона за Байер – ненормальные цифры украинец подкрепил шедевром в стиле Златана.
Довбик признан лучшим игроком марта в Серии А – форвард Ромы обошел чемпиона Европы.
УАФ объявила нового технического директора – он работал в нескольких клубах.
Буковина – Динамо: официально определилось место проведения полуфинала Кубка Украины.
Ингулец определился со стадионом, на котором будет играть до конца сезона – под вопросом лишь матч с Шахтером.
Заря получила техническое поражение за матч с Динамо – луганчане "помогли" киевлянам обойти Шахтер на вершине U-19.
Шахтер решил утереть нос Динамо – "горняки" монетизировали видеопародию на Ярмоленко.
Милевский – о поездке Тотти в Москву: "Мне от этой информации не очень хорошо".
Мир
Барселона разгромила Боруссию в первом четвертьфинале ЛЧ – Левандовски и Рафинья присоединились к четырем голам.
ПСЖ разбил Астон Виллу в первом четвертьфинале Лиги чемпионов – Мартинес спас команду Эмери от разгрома.
Реал еще перед матчем против Арсенала в ЛЧ подписал нового тренера – испанский журналист ошеломил подробностями.
Англия гарантировала себе пятое место в Лиге чемпионов – все из-за разгромной победы Арсенала над Реалом.
Игрок Ла Лиги обвиняется в изнасиловании в туалете – жертва работает в клубе.
"Мне не нужно отвечать на критику": Тотти отреагировал на хейт после поездки в Россию.
Обладатель "Золотого мяча" остался без работы уже через 3 месяца – он дебютировал матчем против Шахтера.